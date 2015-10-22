Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 12:51
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 12.04.2017
Сообщений: 32
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Golden Eggs.pro - gold-eggs.pro
Привет всем! Я не админ данного проекта.

Проект стартовал 01.02.2017 года.

Мой вклад в проект 3000 рублей!


Цитата:
Мы гарантируем Вам стабильность и долгосрочность.

Мы гарантируем Вам регулярные выплаты за счет Резерва проекта. Эта цифра отображается в реальном времени, а не так как на многих только открывшихся сайтах игр, выплаты уже превышают эту сумму, Вы согласитесь, что последствия таких игр очевидны!

Вы, скорее всего заметили, что на сайте нет ни единой рекламы подобных проектов. Так делают сайты клоны, чтобы заманить как можно больше пользователей, и дальше Вы уже знаете как они поступают.

Вы ничего не теряете, если в течении 30 дней с дня покупки Курочки Вам, по каким либо причинам, не понравится Игра, мы гарантируем Вам 100% возврат потраченных Вами денег!
Отличный красочный дизайн.

Проект работает 3,5 мес!

1. Доход Курочки 35% в месяц ( Без турбо!)

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3. ПОДАРОК Всем вновь зарегистрированным Пользователям 1000 золотых монет, что составляет 30 рублей!

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Желаем Всем Успехов и Финансового процветания вместе с Golden Eggs.pro

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Я зарабатываю здесь до 35% в месяц. Рефбек
Последний раз редактировалось Mark2203; Сегодня в 13:06.
Mark2203 на форуме  
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