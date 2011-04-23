Coffeeclub - coffeeclub-gp.com

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Coffeeclub
О проекте (информация взята с сайта проекта)
Цитата:
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Стабильный рост обеспечен устойчивой бизнес-моделью с маленькими издержками, высокой наценкой и большой частотой покупок. Эта ниша одна из самых стабильных в сегменте общественного питания. Даже в самый разгар кризиса в 2015 году показывался качественный рост показателей, как по увеличению среднего чека, так и по росту количества транзакций. Спрос на кофе имеет противоположную динамику по отношению к кризису. Люди пьют кофе, чтобы поднять себе настроение и зарядиться бодростью. В непростых обстоятельствах любители кофе от него не отказываются, а высокая маржинальность позволяет сгладить колебания себестоимости.
Кофе — понятный и желаемый продукт. Покупка происходит импульсно. Количество выпиваемых чашек увеличивается пропорционально количеству кофе-баров. По статистике в России потребление кофе растет примерно на 5% в год.
Дата старта –25 мая 2017 г
Инвестиционный план
1,5% в день
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Инвестируйте в лидера рынка «кофе с собой»
Мы предлагаем частным лицам инвестировать в развитие GP и стать ее совладельцами.
Мы строим большую сеть кофе-баров с амбициями разделить рынок с такими гигантами, как Starbucks и Costa Coffee.
К 2020 году мы планируем открыть более 2 000 торговых точек. При таком масштабе выручка всей сети может составить свыше 14 миллиардов рублей, а рентабельность каждого кофе-бара для партнера — свыше 30%.
Для сохранения динамичных темпов развития компании и реализации глобальных планов мы привлекаем дополнительные средства от частных инвесторов.
Для чего нам инвестиции
Глобальная цель на 2017 год — подготовка к международной экспансии GP. Поэтому все задачи будут ориентированы на качественный рост, повышение эффективности бизнес-модели и усиление бренда.
Мы стремимся продемонстрировать наш профессионализм и экспертность в области приготовления кофе. Полноформатная кофейня с расширенным ассортиментом кофейного зерна, качественным сервисом поднимет доверие гостей к бренду, и как следствие — к точкам в формате «с собой».
срок вклада-365 дней
Минимальный депозит 20$
Депозит включён в выплаты
Реферальная программа– 6%-4%-2%-1%-0,5%
Выплаты: ручные
Платежные системы: Payeer, AdvancedCash, PerfectMoney
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Вклад (листинг)
05.25.17 08:04 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14145481 from U17755**. Batch: 177107428. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 64, Knjaz. .
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
добавлено через 37 минут
При оплате листинга админ сделал взнос НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
. деньги были переведены в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей Линия Жизни
Спасибо ему!