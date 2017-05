Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 36,931 Благодарностей: 7,525 УГ: 6 КП: 0.208 подарки

Coffeeclub - coffeeclub-gp.com Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.





Coffeeclub



О проекте (информация взята с сайта проекта)



Цитата: Стабильный рост обеспечен устойчивой бизнес-моделью с маленькими издержками, высокой наценкой и большой частотой покупок. Эта ниша одна из самых стабильных в сегменте общественного питания. Даже в самый разгар кризиса в 2015 году показывался качественный рост показателей, как по увеличению среднего чека, так и по росту количества транзакций. Спрос на кофе имеет противоположную динамику по отношению к кризису. Люди пьют кофе, чтобы поднять себе настроение и зарядиться бодростью. В непростых обстоятельствах любители кофе от него не отказываются, а высокая маржинальность позволяет сгладить колебания себестоимости.

Кофе — понятный и желаемый продукт. Покупка происходит импульсно. Количество выпиваемых чашек увеличивается пропорционально количеству кофе-баров. По статистике в России потребление кофе растет примерно на 5% в год.



Цитата: Инвестируйте в лидера рынка «кофе с собой»

Мы предлагаем частным лицам инвестировать в развитие GP и стать ее совладельцами.

Мы строим большую сеть кофе-баров с амбициями разделить рынок с такими гигантами, как Starbucks и Costa Coffee.

К 2020 году мы планируем открыть более 2 000 торговых точек. При таком масштабе выручка всей сети может составить свыше 14 миллиардов рублей, а рентабельность каждого кофе-бара для партнера — свыше 30%.

Для сохранения динамичных темпов развития компании и реализации глобальных планов мы привлекаем дополнительные средства от частных инвесторов.

Для чего нам инвестиции

Глобальная цель на 2017 год — подготовка к международной экспансии GP. Поэтому все задачи будут ориентированы на качественный рост, повышение эффективности бизнес-модели и усиление бренда.

Мы стремимся продемонстрировать наш профессионализм и экспертность в области приготовления кофе. Полноформатная кофейня с расширенным ассортиментом кофейного зерна, качественным сервисом поднимет доверие гостей к бренду, и как следствие — к точкам в формате «с собой». Дата старта –25 мая 2017 г



Инвестиционный план







1,5% в день

срок вклада-365 дней

Минимальный депозит 20$

Депозит включён в выплаты



Реферальная программа– 6%-4%-2%-1%-0,5%

Выплаты: ручные

Платежные системы: Payeer, AdvancedCash, PerfectMoney



Посмотреть проект



Вклад (листинг)

05.25.17 08:04 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14145481 from U17755**. Batch: 177107428. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 64, Knjaz. .



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.



добавлено через 37 минут

При оплате листинга админ сделал взнос НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. деньги были переведены в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей Линия Жизни







Спасибо ему! Реферальная программа–Выплаты:Платежные системы:Вклад (листинг)05.25.17 08:04 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14145481 from U17755**. Batch: 177107428. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 64, Knjaz. .Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.При оплате листинга админ сделал взнос. деньги были переведены в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей Линия ЖизниСпасибо ему!

Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100% __________________ Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 12:41 . Причина: Добавлено сообщение