Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coffeeclub - coffeeclub-gp.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:03
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 36,931
Благодарностей: 7,525
УГ: 6
КП: 0.208
подарки
Coffeeclub - coffeeclub-gp.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.


Coffeeclub

О проекте (информация взята с сайта проекта)

Цитата:
Стабильный рост обеспечен устойчивой бизнес-моделью с маленькими издержками, высокой наценкой и большой частотой покупок. Эта ниша одна из самых стабильных в сегменте общественного питания. Даже в самый разгар кризиса в 2015 году показывался качественный рост показателей, как по увеличению среднего чека, так и по росту количества транзакций. Спрос на кофе имеет противоположную динамику по отношению к кризису. Люди пьют кофе, чтобы поднять себе настроение и зарядиться бодростью. В непростых обстоятельствах любители кофе от него не отказываются, а высокая маржинальность позволяет сгладить колебания себестоимости.
Кофе — понятный и желаемый продукт. Покупка происходит импульсно. Количество выпиваемых чашек увеличивается пропорционально количеству кофе-баров. По статистике в России потребление кофе растет примерно на 5% в год.


Цитата:
Инвестируйте в лидера рынка «кофе с собой»
Мы предлагаем частным лицам инвестировать в развитие GP и стать ее совладельцами.
Мы строим большую сеть кофе-баров с амбициями разделить рынок с такими гигантами, как Starbucks и Costa Coffee.
К 2020 году мы планируем открыть более 2 000 торговых точек. При таком масштабе выручка всей сети может составить свыше 14 миллиардов рублей, а рентабельность каждого кофе-бара для партнера — свыше 30%.
Для сохранения динамичных темпов развития компании и реализации глобальных планов мы привлекаем дополнительные средства от частных инвесторов.
Для чего нам инвестиции
Глобальная цель на 2017 год — подготовка к международной экспансии GP. Поэтому все задачи будут ориентированы на качественный рост, повышение эффективности бизнес-модели и усиление бренда.
Мы стремимся продемонстрировать наш профессионализм и экспертность в области приготовления кофе. Полноформатная кофейня с расширенным ассортиментом кофейного зерна, качественным сервисом поднимет доверие гостей к бренду, и как следствие — к точкам в формате «с собой».
Дата старта –25 мая 2017 г

Инвестиционный план



1,5% в день
срок вклада-365 дней
Минимальный депозит 20$
Депозит включён в выплаты

Реферальная программа– 6%-4%-2%-1%-0,5%
Выплаты: ручные
Платежные системы: Payeer, AdvancedCash, PerfectMoney

Посмотреть проект

Вклад (листинг)
05.25.17 08:04 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14145481 from U17755**. Batch: 177107428. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 64, Knjaz. .

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.

добавлено через 37 минут
При оплате листинга админ сделал взнос НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. деньги были переведены в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей Линия Жизни



Спасибо ему!
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Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 13:01
#2
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 916
Благодарностей: 83
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Coffeeclub - coffeeclub-gp.com
Что-то уже обпоили кофеМ)
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Old Seaman на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:30
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