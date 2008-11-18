Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,596 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Создание блога на YouTube и заработок на рекламе

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:02
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,602
Благодарностей: 2,316
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Создание блога на YouTube и заработок на рекламе


Отличие в ведении блога на YouTube в том, что пока это незанятая никем ниша, в которую можно прийти без опыта создания видео и в короткие сроки начать неплохо зарабатывать. Блогеры тут получают деньги за рекламу (как и везде). Почему же многие стремятся научиться делать ролики, а не просто писать тексты и выкладывать фото? Дело в том, что именно видео признано лучшим способом донесения рекламной информации до потребителя, а потому ролики зачастую позволяют предпринимателям делать больше денег. Конечно же, ценятся и блогеры, которые создают контент. Ведь чем качественнее контент, тем выше вероятность того, что зритель лояльно воспримет и рекламное сообщение. А потому сейчас как никогда выгодно учиться делать ролики и создавать контент в формате видео.

Выбор тематики блога.

Как и везде первые шаги блогеру нужно делать в направлении той тематики, в которой он разбирается лучше всего. Например, логично, что мужчина, который увлекается автомобилями, будет снимать ролики именно на эту тему. О рекламодателях переживать не стоит, ведь сегодня есть возможность автоматически все настроить и не думать о переговорах с рекламодателями. Партнерские программы, а также сервисы по размещению рекламы всегда заинтересованы в тех, кто умеет создавать качественный контент.



Как начать снимать ролики, если не знаешь, с чего начать?

Для начала нужно продумать сценарий. Любой ролик начинается со сценария. Конечно, есть те, кто уже умеет импровизировать на камеру, говорить без запинки и понятно развивать свою мысль. Однако это могут далеко не все. Поэтому не бойтесь делать ролики ради экспериментов. Набросайте 2-3 сценария, сделайте пробное видео, а потом обязательно посмотрите его. Что вам понравилось, а что нет? Возможно, придется работать над выражением лица, над интонацией, над темпом речи и так далее. Также всегда есть возможность снимать видео без личного присутствия в кадре. Рассмотрите различные варианты, ведь только так удастся найти свой любимый формат, который позволит вам комфортно снимать видео для блога.



Дополнительная раскрутка видео.

Многие ждут, что на них польется золотой дождь сразу после того, как они выложили первое видео. На самом деле успех вам гарантирован только в том случае, если вы будете заниматься дополнительной раскруткой своего проекта. Первые шаги самые сложные, но этот этап просто нужно пройти. Не ленитесь размещать видео в социальных сетях, проставлять ссылки, побуждать людей подписываться на ваш канал и ставить лайки, делиться роликом на различных площадках. Ведь только так можно набрать первую 1000 подписчиков, которая нужна, чтобы запустить показ рекламы на канале.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Rost77 на форуме  
Старый Сегодня, 12:49
#2
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 369
Благодарностей: 28
УГ: 0
КП: 0.014
Re: Создание блога на YouTube и заработок на рекламе
Ни кем не занятая ниша? Вы серьёзно? Молодые люди уже почти забыли, что такое телевизор. 99% "хайпа" проходят через YouTube. Я бы не сказал, что прям ни кем не занята..
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Частная разработка уникальных сайтов - Магазины / Сервисы / Инвест. проекты (игры) [Отзывы]
HPZveR вне форума  
Ответить
Метки
блог, видео, контент, ролик, снимать
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MXRevshare.com - заработок на рекламе dzoniz Прочие виды заработка 152 01.02.2017 07:21
TopShareGlobal.com - заработок на рекламе dzoniz Список проблемных/неактивных/закрытых программ 96 28.07.2016 21:45
Traffichubb.com - заработок на рекламе dzoniz Список проблемных/неактивных/закрытых программ 41 31.05.2016 07:34
Зарабатываем на рекламе за счет блога с большим PageRank? Тогда читаем как его качать isle Дайджест блогосферы 6 27.08.2009 12:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Постоянный рефбек 90% в Forex Trend, Пантеон Финанс
От end в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар Renald23
7 способов заработать, имея в кармане $5 (Антикризисные планы)
От Renald23 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Lonsdayl
Harland Clarke купит сайт про продаже купонов RetailMeNot за $ 630 млн
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Павел Бор
Инвестомания (030): Бизнес по почте
От Павел Бор в разделе «Интервью»
Аватар chu
Виртуальные подарки и наклейки принесли «Одноклассникам» 4 миллиарда рублей
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Klyck
moneymops.ru - система денежных переводов МОПС
От Klyck в разделе «Электронные платежные системы»
.     
Пользователей
411,596
Тем
471,072
Сообщений
11,653,494

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube