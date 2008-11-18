Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 5,602 Благодарностей: 2,316 УГ: 1 подарки награды

Создание блога на YouTube и заработок на рекламе



Отличие в ведении блога на YouTube в том, что пока это незанятая никем ниша, в которую можно прийти без опыта создания видео и в короткие сроки начать неплохо зарабатывать. Блогеры тут получают деньги за рекламу (как и везде). Почему же многие стремятся научиться делать ролики, а не просто писать тексты и выкладывать фото? Дело в том, что именно видео признано лучшим способом донесения рекламной информации до потребителя, а потому ролики зачастую позволяют предпринимателям делать больше денег. Конечно же, ценятся и блогеры, которые создают контент. Ведь чем качественнее контент, тем выше вероятность того, что зритель лояльно воспримет и рекламное сообщение. А потому сейчас как никогда выгодно учиться делать ролики и создавать контент в формате видео.



Выбор тематики блога.



Как и везде первые шаги блогеру нужно делать в направлении той тематики, в которой он разбирается лучше всего. Например, логично, что мужчина, который увлекается автомобилями, будет снимать ролики именно на эту тему. О рекламодателях переживать не стоит, ведь сегодня есть возможность автоматически все настроить и не думать о переговорах с рекламодателями. Партнерские программы, а также сервисы по размещению рекламы всегда заинтересованы в тех, кто умеет создавать качественный контент.







Как начать снимать ролики, если не знаешь, с чего начать?



Для начала нужно продумать сценарий. Любой ролик начинается со сценария. Конечно, есть те, кто уже умеет импровизировать на камеру, говорить без запинки и понятно развивать свою мысль. Однако это могут далеко не все. Поэтому не бойтесь делать ролики ради экспериментов. Набросайте 2-3 сценария, сделайте пробное видео, а потом обязательно посмотрите его. Что вам понравилось, а что нет? Возможно, придется работать над выражением лица, над интонацией, над темпом речи и так далее. Также всегда есть возможность снимать видео без личного присутствия в кадре. Рассмотрите различные варианты, ведь только так удастся найти свой любимый формат, который позволит вам комфортно снимать видео для блога.







Дополнительная раскрутка видео.



Многие ждут, что на них польется золотой дождь сразу после того, как они выложили первое видео. На самом деле успех вам гарантирован только в том случае, если вы будете заниматься дополнительной раскруткой своего проекта. Первые шаги самые сложные, но этот этап просто нужно пройти. Не ленитесь размещать видео в социальных сетях, проставлять ссылки, побуждать людей подписываться на ваш канал и ставить лайки, делиться роликом на различных площадках. Ведь только так можно набрать первую 1000 подписчиков, которая нужна, чтобы запустить показ рекламы на канале.







Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Отличие в ведении блога на YouTube в том, что пока это незанятая никем ниша, в которую можно прийти без опыта создания видео и в короткие сроки начать неплохо зарабатывать. Блогеры тут получают деньги за рекламу (как и везде). Почему же многие стремятся научиться делать ролики, а не просто писать тексты и выкладывать фото? Дело в том, чтоа потому ролики зачастую позволяют предпринимателям делать больше денег. Конечно же, ценятся и блогеры, которые создают контент.А потому сейчас как никогда выгодно учиться делать ролики и создавать контент в формате видео.Как и везде первые шаги блогеру нужно делать в направлении той тематики, в которой он разбирается лучше всего. Например, логично, что мужчина, который увлекается автомобилями, будет снимать ролики именно на эту тему. О рекламодателях переживать не стоит, ведь сегодня есть возможность автоматически все настроить и не думать о переговорах с рекламодателями.Для начала нужно продумать сценарий. Любой ролик начинается со сценария. Конечно, есть те, кто уже умеет импровизировать на камеру, говорить без запинки и понятно развивать свою мысль. Однако это могут далеко не все. Поэтому не бойтесь делать ролики ради экспериментов. Набросайте 2-3 сценария, сделайте пробное видео, а потом обязательно посмотрите его. Что вам понравилось, а что нет? Возможно, придется работать над выражением лица, над интонацией, над темпом речи и так далее. Также всегда есть возможность снимать видео без личного присутствия в кадре. Рассмотрите различные варианты, ведь только так удастся найти свой любимый формат, который позволит вам комфортно снимать видео для блога.Многие ждут, что на них польется золотой дождь сразу после того, как они выложили первое видео. На самом деле успех вам гарантирован только в том случае, если вы будете заниматься дополнительной раскруткой своего проекта. Первые шаги самые сложные, но этот этап просто нужно пройти.Ведь только так можно набрать первую 1000 подписчиков, которая нужна, чтобы запустить показ рекламы на канале.

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