Eco Food - Ecofood.me

Я не админ и его не знаю! Тема создана для ознакомления.
Старт проекта 22.05.2017
Легенда:
Инвестиционные предложения:
Базовый
Цитата:
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Мы начали свою деятельность 6 лет назад как команда инвесторов. В то время, по всеобщему мнению, наибольшую прибыль можно было получить от инвестиций в различные ИТ проекты и стартапы; наибольшую стабильность приносили вложения в недвижимость.
Все было так до начала очередного экономического кризиса. Именно тогда мы ощутили потребность в диверсификации и уходе от привычных правил игры. Потребовалось найти новую перспективную нишу, в идеале - обладающую таким же взрывным потенциалом как ИТ сектор и стабильностью, свойственной инвестициям в недвижимость.
На волне начинающейся санкционной политики со стороны других государств и все более набирающего обороты импортозамещения мы обратили внимание на сельское хозяйство. Крупные агрохолдинги собирают невиданные урожаи. Животноводство показывает устойчивый рост, да и средние и мелкие хозяйства начинают все более уверенно смотреть в завтрашний день. Именно на КФХ, частных фермерских хозяйствах, мы и решили сконцентрировать свое внимание.
Процентная ставка: 10% каждые 10 дней
Срок инвестирования: 10 дней
Начисления: 1 раз
Минимальный депозит: 10 USD
Максимальный депозит: 100 USD
Тип выплат: ручные
Выгодный
Процентная ставка: 5% в сутки
Срок инвестирования: 30 дней
Начисления: ежедневно
Минимальный депозит: 10 USD
Максимальный депозит: 300 USD
Тип выплат: ручные
Партнерская программа:
5% от вклада пользователя
Платежные системы:
PerfectMoney Верифицирован
Особенности:
GreenBar от Comodo
Защита от DDoS
Уникальный дизайн
Лицензионный H-Script
Языки:
Русский
Информация о домене:
Domain:ecofood.me
Registrar:NameCheap, Inc.
Registration Date:2017-03-20
Expiration Date:2018-03-20
Name Servers:
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
Контакты:
Почта: support@ecofood.me
Обратная связь
Группа вК: https://vk.com/ecofoodme
Группа Facebook: https://www.facebook.com/ecofoodme/
Канал Telegram: @ecofoodme
Депозит:
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U9***->U13882090. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 100, Ganesa.. Date: 13:11 24.05.17. Batch: 177031426.