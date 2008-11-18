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DJI представила первый мини дрон который управляется руками

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Старый Сегодня, 11:49
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DJI представила первый мини дрон который управляется руками
Компания DJI представила новый дрон под названием Spark, который отобрал звание «самого компактного квадрокоптера в линейке производителя» у DJI Mavic.



Длина новинки составляет лишь 14 сантиметров, но при этом аппарат все равно может похвастаться крутыми возможностями

Производитель делает акцент на том, что DJI Spark может взлетать непосредственно с вашей ладони и при этом следовать за человеком (или любым другим движущимся объектом). Управление осуществляется при помощи смартфона или планшета, но, к примеру, направление полета квадрокоптера можно будет задавать просто руками, используя жесты.

Кстати, дополнительно к DJI Spark можно будет докупить и фирменный пульт. Максимальная скорость дрона в спортивном режиме – 50 км/ч.

Новинка получила камеру с сенсором 1/2,3-дюйма, которая умеет делать 12-мегапиксельные фотографии и снимать видео в Full HD. Также во время презентации сказали, что DJI Spark умеет делать вертикальные и горизонтальные панорамы, пилоту достаточно лишь нажать одну единственную кнопку. Имеется двухосевая стабилизация.

DJI Spark оснащен модулями GPS и ГЛОНАСС, то есть схему полета можно строить непосредственно по карте (точность – до 30 метров). Понятное дело, что квадрокоптер оснащен всеми необходимыми датчиками, которые не позволят ему упасть, а также столкнуться с другими объектами. Если дрон потеряет связь с пультом, он просто вернется на место старта. Передача HD видео по Wi-Fi доступна на расстоянии до 2 километров. Общие габариты DJI Spark – 143 х 143 х 55 миллиметров.

При скорости 20 км/ч одного заряда аккумулятора хватит на 16 минут полета. С одной стороны, это не много, но, с другой стороны, батарею DJI Spark можно заряжать даже от обычного внешнего аккумулятора через USB-кабель или просто заменить на месте на другую заряженную.

Дрон будет продаваться в двух вариантах комплектации. За 599 евро вместе с DJI Spark вы получите четыре запасных винта, аккумулятор и USB-кабель.

А вот за 799 евро вы можете приобрести в полном комплекте с двумя доп. батареями, сумкой, автомобильной зарядкой, доп. комплектом пропеллеров. Продаваться аппарат будет в пяти цветовых вариантах: черном, белом, желтом, зеленом и голубом.

Старт продаж запланирован на 30 июня 2017 года по словам официального партнера DJI в Украине.

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