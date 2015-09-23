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Как блокчейн изменит бизнес: 8 отраслей, где произойдет революция
Как блокчейн изменит бизнес: 8 отраслей, где произойдет революция
Блокчейн перестал быть чем-то таинственным и непонятным. По информации The Wall Street Journal, на начало 2016 года с этой технологией экспериментировали более 40 ведущих финансовых компаний. Специалисты испанского банка Santander подсчитали, что к 2022 году мировые банки с помощью блокчейна смогут сократить издержки на $15—20 млрд. Широкое распространение блокчейна обещает преобразовать и ряд других секторов экономики. Вот они.
Договорной сектор
С помощью децентрализованного реестра данных можно создавать автоматические контракты, вступающие в силу при соблюдении указанных условий, — чтобы сэкономить на денежных переводах и предотвратить мошенничество.
Slock уже использует блокчейн для «умных контрактов». Договор разблокируется, когда стороны согласятся с условиями аренды или продажи.
Ethereum — блокчейн-проект с открытым кодом — также позволяет заключать «умные контракты».
Хранение данных
Блокчейн децентрализует хранение файлов в интернете, распределяя данные по разным сетям и тем самым защищая от потери или хакерской атаки.
Распределенное облачное хранение данных более безопасно и дешево для индивидуальных пользователей и компаний.
StorJ уже предлагает децентрализованные облачные хранилища с использованием технологии блокчейн.
Управление цепями поставок
Блокчейн позволяет следить за передвижением продукции по логистической цепочке и состоянием товара на каждом этапе. Временные метки фиксируют дату и место транзакции с привязкой к уникальному номеру продукта.
Walmart уже использует для этих целей блокчейн в США и Китае.
Платежные переводы
Блокчейн чаще всего используется для работы с криптовалютой — в рамках децентрализованной электронной валютной системы биткойн: компании могут переводить деньги подрядчикам и удаленным сотрудникам. Это безопасно, легко, быстро и недорого.
Bitwage — платежный сервис на базе распределенного реестра данных — экономит время и расходы на сервисные сборы за международные денежные переводы.
Фондовые биржи и краудфандинг
При покупке и продаже ценных бумаг стороны ведут отдельный (и конфиденциальный) учет операций. Взаимная проверка документов при этом невозможна.
Блокчейн создает для транзакции единый документ, где каждый участник видит детали операции, вступающей в силу, когда ее подтверждают все стороны сделки. Это просто и безопасно.
То же и в краудфандинге: Funderbeam заявляет себя как «первая и единственная платформе, позволяющая стартапам получать финансирование из любой точки мира».
Электронное голосование
С помощью блокчейн можно проводить открытые, прозрачные опросы не только для частных организаций, но и для государственных выборов.
Boardroom позволяет выдвигать предложения, проводить демократические голосования и заключать безопасные сделки.
Защита интеллектуальной собственности
«Умные контракты» защищают авторские права владельцев интеллектуальной собственности и автоматизируют онлайн-продажи, значительно сокращая нелегальное копирование и перепродажу креативной продукции онлайн.
На Mycelia — одноранговой платформе для продажи музыки — можно проводить микроплатежи и распределять роялти между музыкантами.
Прямые продажи
Частные лица и компании могут продавать товары без посредников, напрямую через блокчейн, более эффективно и безопасно.
Open Bazaar — безопасная децентрализованная платформа электронной коммерции — использует блокчейн для гарантии подлинности операций между покупателями и продавцами.
Lemonade — одноранговая страховая компания, где страховые платежи осуществляются в считаные секунды.
источник - incrussia.ru