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Как реализовать подобную схему.

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Старый Сегодня, 10:21
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 6
УГ: 1
КП: 0.000
Как реализовать подобную схему.
Есть небольшой бизнес в интернете и есть небольшой доход. После долгих размышлений пришёл к выводу что для увеличения дохода нужно увеличить инвестиции в этот бизнес, то есть вложить больше денег в свою интернет работу. В общих чертах идея такая - собрать у инвесторов некоторую сумму, скажем 10 тысяч долларов и вложить в мой интернет бизнес. Через несколько месяцев бизнес начнёт приносить хороший доход, сначала буду возвращать инвесторам 90% дохода чтобы быстрее вернуть им эти 10 тысяч, затем доход будет делится 50 на 50, половина мне, половина будет распределена между инвесторами.
И тут самое главное - ответственность. Я человек честный, никого кидать и обманывать не собираюсь, но интернет бизнес штука не стабильная - могут сайты пойти под АГС, могут не покупать статьи с сайтов, могут забанить в партнёрках и в Адсенс, могут перестать заказывать некоторые мои услуги, могут не быть продажи в интернет магазинах и т.д. и т.п. И в случае разорения бизнеса мне бы очень не хотелось возвращать эти деньги инвесторам. Собственно по этой причине не хочу брать кредит в банке или продавать вторую квартиру. Уверен где то на 90% что выстрелит, но есть ещё 10% что проект провалится. Как правильно оформить отказ от ответственности, чтобы ко мне претензий на кошелёк, на форумах где есть репутация и тем более оффлайн (милиция, суд и т.д.) не было ? То есть чтобы инвесторы чётко знали чем они рискуют, что в случае успешной реализации проекта они получат хороший постоянный доход, а в случае провала проекта они ничего не получат. Пан или пропал. В общих чертах описал схему, довольно грубая, поэтому буду рад любым советам по теме.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:28
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