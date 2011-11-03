|
В Украине проводится масштабная антикоррупционная операция
Силовики проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Миндоходов, уже задержаны 23 человека. Об этом на брифинге заявили глава МВД Арсен Аваков и военный прокурор Украины Анатолий Матиос, - передает КНК Медиа.
«Я думаю, что это самая большая антикоррупционная операция, которая проходила и проходит до сих пор в масштабах страны. Порядка 96 млрд грн ущерба государству группа выявила. И сейчас здесь расположен штаб, потому что здесь в специальном оперативном режиме проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране. Здесь их будут принимать, Анатолий (Матиос) их будет направлять в суд», - заявил Аваков.
Как рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, на данный момент проводятся 454 обыска.
«На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыски на территории 15 областей государства, происходит одномоментное задержания ряда лиц, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения, благодаря возможностям и содействием МВД, Нацгвардии, будут доставляться авиатранспортом сюда с вручением подозрений и отправкой в Печерский суд для рассмотрения по существу наших ходатайств об избрании меры пресечения - арест», - заявил Матиос.
По словам Матиоса, часть людей уже задержаны и им избирается мера пресечения.
__________________
Не верьте всему, что вам говорят.