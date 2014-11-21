Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,755 Благодарностей: 883 УГ: 4 КП: 0.266

О рекордном снижении ставок по рублевым вкладам







Нечто похожее было только в 2011 году, но на 2.5 пп ниже (примерно 8.5-9% профицита). Кстати, тогда ставки по вкладам также были минимальными – крупнейшие банки давали не больше 6%, сейчас на процент ниже.



Например, Сбербанк выдает вклады с возможностью пополнения и снятия в лучшем случае под 4.8% не более, чем на полгода для 2 млн руб и больше, а ВТБ24 максимум под 4.1 и также на короткий срок. Долгосрочные ставки вообще в ноль уходят (по рублевым меркам). Причем впервые для российских банков пропадает совсем или сводится к минимуму дифференциация между суммой вклада. Т.е. конечная процентная ставка по вкладу уже практически не зависит от суммы вклада.



Денег стало настолько много, что их некуда девать. Банки, по сути, радикально меняют формат взаимодействия с клиентской базой. Если раньше бегали за клиентами, то теперь преимущественно убегают от клиентов ) Ну а что, реальная экономика практически мертва, спроса не кредит нет и что то не особо проявляется. Привлечение денег – это пассив, который необходимо обслуживать. Когда есть оборачиваемость средств – одно дело, но, когда экономика находится в парализованном состоянии – другое дело.



Именно отсюда такие ставки. Чтобы привлечение имело хоть какой-то экономический смысл, то берут у населения и бизнеса под 4-5% и размещают в ОФЗ под 9-10% или на счета в ЦБ РФ. Плюс сказывается ожидания финансового сектора по замедлению инфляции и снижению процентных ставок ЦБ до 7.5-8% под конец 2017 и 6-7% в 2018. На траектории снижения ставок ЦБ и по ОФЗ, депозитные ставки могут продолжить прижиматься к нулю.



Очевидно, что изменить ситуацию может разгон инфляции и/или активизация реального сектора и опережающий рост кредита. Сейчас этого нет.







Как следствие всего этого, фондирование от ЦБ РФ сократилось почти в 8 раз от пика декабря 2014.







На начало 2015 свыше 20% от всех основных каналов рублевого фондирования занимал ЦБ РФ, а теперь не больше 3%







Хотя общие пассивы увеличились, но все сокращение фондирования от ЦБ РФ было перекрыто существенным привлечением средств клиентов в депозиты.







Учитывая то, что кредиты стагнируют, то весь избыток направляет в покупку ОФЗ, на счета ЦБ РФ и частично в спекуляции на фин.рынках.



Источник Одна из причин радикального снижения процентных ставок по рублевым вкладам – это рекордный профицит ликвидности в банковской системе. На текущий момент профицит достигает 4 трлн руб или 11.5% от объема рублевых кредитов нефинансового сектора. В истории банковской системы России ничего подобного не было никогда. Понятно, что рубль сейчас не равновесен рублю 10 лет назад, но даже в относительном измерении к объему кредитов текущий профицит - максимальный.Нечто похожее было только в 2011 году, но на 2.5 пп ниже (примерно 8.5-9% профицита). Кстати, тогда ставки по вкладам также были минимальными – крупнейшие банки давали не больше 6%, сейчас на процент ниже.Например, Сбербанк выдает вклады с возможностью пополнения и снятия в лучшем случае под 4.8% не более, чем на полгода для 2 млн руб и больше, а ВТБ24 максимум под 4.1 и также на короткий срок. Долгосрочные ставки вообще в ноль уходят (по рублевым меркам). Причем впервые для российских банков пропадает совсем или сводится к минимуму дифференциация между суммой вклада. Т.е. конечная процентная ставка по вкладу уже практически не зависит от суммы вклада.Денег стало настолько много, что их некуда девать. Банки, по сути, радикально меняют формат взаимодействия с клиентской базой. Если раньше бегали за клиентами, то теперь преимущественно убегают от клиентов ) Ну а что, реальная экономика практически мертва, спроса не кредит нет и что то не особо проявляется. Привлечение денег – это пассив, который необходимо обслуживать. Когда есть оборачиваемость средств – одно дело, но, когда экономика находится в парализованном состоянии – другое дело.Именно отсюда такие ставки. Чтобы привлечение имело хоть какой-то экономический смысл, то берут у населения и бизнеса под 4-5% и размещают в ОФЗ под 9-10% или на счета в ЦБ РФ. Плюс сказывается ожидания финансового сектора по замедлению инфляции и снижению процентных ставок ЦБ до 7.5-8% под конец 2017 и 6-7% в 2018. На траектории снижения ставок ЦБ и по ОФЗ, депозитные ставки могут продолжить прижиматься к нулю.Очевидно, что изменить ситуацию может разгон инфляции и/или активизация реального сектора и опережающий рост кредита. Сейчас этого нет.Как следствие всего этого, фондирование от ЦБ РФ сократилось почти в 8 раз от пика декабря 2014.На начало 2015 свыше 20% от всех основных каналов рублевого фондирования занимал ЦБ РФ, а теперь не больше 3%Хотя общие пассивы увеличились, но все сокращение фондирования от ЦБ РФ было перекрыто существенным привлечением средств клиентов в депозиты.Учитывая то, что кредиты стагнируют, то весь избыток направляет в покупку ОФЗ, на счета ЦБ РФ и частично в спекуляции на фин.рынках.

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