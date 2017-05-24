SarifTechnology - sarif.technology

Я не Админ.
Старт: 2017-05-24 12:00:00 мск
Новый проект sarif.technology
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН:
➡110% за 1 день депозит в конце срока
➡121% за 2 дня депозит в конце срока
➡133% за 3 дня депозит в конце срока
➡146% за 4 дня депозит в конце срока
➡160%% за 5 дней 32% каждые 24ч
➡Начисления: каждые 24 часа
➡Минимальный вклад: 4.99$
➡Минимум на вывод: 0.1$
➡Реф-программа: 7%
➡Платежные системы : Payeer, PerferctMoney, Advanced Cash, и OkPay
ЛЕГЕНДА
Цитата:
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Шариф Индастриз занимается разработкой и выпуском передовых механических имплантатов.
Компания отличается от своих конкурентов высоким уровнем работы с клиентами. Шариф и его подчинённые твёрдо убеждены, что модификации — будущее человечества, новая ступень эволюции, они способны сделать человека сильнее, быстрее и умнее.
В настоящее время компания насчитывает более 15’000 сотрудников в Детройте и метрополии, на местном центральном заводе и в отделе по разработке и проектированию спутников. Компания содержит штат врачей и медсестёр, которые занимаются программой HET (Human Enhancement Technologies, Технологии модификации человеческого тела), штат учёных и исследователей, обученных работе с клиентами, чтобы их исследования следовали потребностям клиентов.
Компания предлагает бесплатные комплексные демонстрации клиентам перед операциями, чтобы лучше понять их потребности.
Языки : RU / ENG
группа в ВК
: https://vk.com/club133736419
telegram чат
: https://t.me/joinchat/AAAAAELBpW54SVd0Btco7w
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Мой вклад(листинг)
Действует предложение по рефбеку своим рефералам 50%
Моя реферальная ссылка: https://sarif.technology/upline/179881
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ВК - vk.com/artur_profit
Почта - ar4ibas2020@yandex.ru