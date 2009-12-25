Цена биткоина поднялась выше $2500

В ночь на четверг, 25 мая, цена биткоина обновила новый исторический максимум, поднявшись выше $2500.
Максимальный показатель на бирже Bitstamp к данному моменту составил $2575, BTC-e — $2510, Bitfinex — $2497. Средневзвешенный курс, по данным Coinmarketcap, достигал $2597.
Таким образом, за последние 24 часа цена выросла на 8%, за последние семь дней – на 40%.
Рыночная капитализация первой криптовалюты выросла до $42 млрд, несколько поднялся и индекс доминирования биткоина – на момент написания его доля на рынке криптовалют составляет 49,5%.
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