Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cryptincome - Cryptincome.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
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Благодарностей: 2,915
Записей в блоге: 1
УГ: 11
КП: 0.006
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Cryptincome - Cryptincome.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: Cryptincome Limited

Планы nvestment 103% - 130% через 1 день, 117% - 275% через 5 дней, 125% - 370% через 7 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Cryptincome Limited является надежной компанией-разработчиком биткойнов, новаторской и легкой в использовании для биткойнов. Мы работаем как лицензированный бизнес-сервис по работе с деньгами и соблюдаем правила BSA / FINCEN / OFAC.

Бизнес компании тесно связан с торговой деятельностью на мультивалютном рынке Forex, а также на фондовой бирже. Мы приглашаем вас воспользоваться нашим опытом, чтобы увеличить ваши сбережения. Компания осуществляла собственную инвестиционную стратегию, предоставляя клиентам возможность получать долгосрочные доходы и обеспечивать самый высокий уровень поддержки клиентов со стороны компании.
Инвестиционные планы:

Цитата:
130% через 1 день
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долл. США 103,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00
План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США. 116,00 долл. США.
План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 130,00


275% через 5 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долл. США 117,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00
План 4: 10000,00 долл. США - 199 199,00 долл. США 198,00
План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 275,00


370% после 7 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 10,00 - 999,00 долларов США 125,00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 132,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 190,00
План 4: $ 10000,00 - $ 19999,00. 248,00.
План 5 20000,00 - 50000,00 долл. США 370,0

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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 177101895
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14537118 (Cryptincome)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to cryptincome.com User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 09:31.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 09:34
#2
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 520
Благодарностей: 60
УГ: 63
КП: 0.000
Re: Cryptincome - Cryptincome.com
У Админа видать денег на Русский язык не хватило? Ну разве тяжело сделать мультиязычным? 100% админ русскоговорящий, для кого ети понты не пойму!
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Glonik на форуме  
Старый Сегодня, 09:35
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 728
Благодарностей: 156
УГ: 860
КП: 0.000
Re: Cryptincome - Cryptincome.com
Технически - проект качественный. Но, чувствуется что рекламный бюджет серьёзно ограничен. Только один монитор с не самым дорогим листингом.
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Старый Сегодня, 09:45
#4
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 520
Благодарностей: 60
УГ: 63
КП: 0.000
Re: Cryptincome - Cryptincome.com
Цитата:
Сообщение от WOH Посмотреть сообщение
Технически - проект качественный. Но, чувствуется что рекламный бюджет серьёзно ограничен. Только один монитор с не самым дорогим листингом.
Я его сейчас на свой листинг за 3.50$/месяц добавлю, чтобы знал как не уважать русскоговорящий народ!

Сайт понравился ну не черта не понятно что там написано! Админ русский добавь!
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Glonik на форуме  
Старый Сегодня, 09:54
#5
WOH
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Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 728
Благодарностей: 156
УГ: 860
КП: 0.000
Re: Cryptincome - Cryptincome.com
Цитата:
Сообщение от Glonik Посмотреть сообщение
Сайт понравился ну не черта не понятно что там написано! Админ русский добавь!
Вообще-то, большинство хайпов без русского языка. Это Вы в каждой теме будете так возмущаться?
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Специальная тема для хейтеров.
Как развидеть мои посты.
WOH вне форума  
Старый Сегодня, 10:01
#6
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 520
Благодарностей: 60
УГ: 63
КП: 0.000
Re: Cryptincome - Cryptincome.com
Цитата:
Сообщение от WOH Посмотреть сообщение
Вообще-то, большинство хайпов без русского языка. Это Вы в каждой теме будете так возмущаться?
В нормальных проектах есть все условия для пользователя. Если админ настроин на плодотворную работу то сделал бы и русский. Та че там, рефка для меня противная, по буржуйски не шпрехаю, пройду мимо.
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Старый Сегодня, 10:10
#7
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 41,242
Благодарностей: 39,986
Записей в блоге: 11
УГ: 68
КП: 0.089
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Re: Cryptincome - Cryptincome.com
Glonik, что там понимать ? Легенду вам надо ?!
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 10:12
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
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Сообщений: 12,218
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Re: Cryptincome - Cryptincome.com
Цитата:
Сообщение от WOH Посмотреть сообщение
Но, чувствуется что рекламный бюджет серьёзно ограничен.
старт по исп 25/05/17 09:18 Cryptincome - Cryptincome.com . о каком бюджете может идти речь ?

зато пользуется спросом : Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 7 , гостей: 11) .
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Последний раз редактировалось oak tree; Сегодня в 10:19.
oak tree на форуме  
Старый Сегодня, 10:13
#9
Профессионал
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,088
Благодарностей: 409
УГ: 10
КП: 0.000
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Re: Cryptincome - Cryptincome.com
I'm joined!
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14537118. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to cryptincome.com User MYHYIPSNET.. Date: 07:25 25.05.17. Batch: 177104587.
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Старый Сегодня, 10:25
#10
Мастер
 
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Благодарностей: 5,946
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Re: Cryptincome - Cryptincome.com
Фастец суточник да и еще в четверг - посмотрим!
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