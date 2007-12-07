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Мосбиржа открыла китайским инвесторам доступ к своим данным

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Мосбиржа открыла китайским инвесторам доступ к своим данным


Клиенты четырех крупнейших поставщиков финансовой информации в Китае со вчерашнего дня получают биржевую информацию Мосбиржи в режиме реального времени.

Московская биржа продолжает укреплять и расширять сотрудничество с Шанхайской фондовой биржей (Shanghai Stock Exchange) в рамках соглашения, подписанного в конце прошлого года со 100%-ными дочерними компаниями SSE — China Investment Information Services Ltd (CIIS) и SSE InfoNet Ltd. – и дающими этим компаниям право распространять рыночные данные Мосбиржи на территории континентального Китая.

Начиная с 23 мая 2017 клиенты четырех крупнейших китайских поставщиков финансовой информации -Great Wisdom, Wind, East Money и Emoney — смогут получать рыночные котировки основных индексов Московской биржи (ММВБ и РТС) в режиме реального времени.

В дальнейшем планируется включить в спектр биржевой информации, транслируемой китайским инвесторам, сведения о ценах и объемах торгов акциями, облигациями, валютой, производными инструментами, торгуемыми на рынках Московской биржи.

Московская биржа стремится развивать и укреплять связи с ключевыми финансовыми компаниями с целью привлечения на российский рынок международных инвесторов. По словам управляющего директора по денежному и валютному рынкам Московской биржи Игоря Марича, это является одними из приоритетных направлений развития Московской биржи.

«Биржевая информация в режиме реального времени и исторические данные часто лежат в основе инвестиционных стратегий по многим классам активов. Мы уверены, что Шанхайская фондовая биржа будет успешно справляться с ролью нашего партнера по распространению рыночных данных среди инвесторов такого большого рынка как континентальный Китай», — отметил он.

Источник: ru.forexmagnates.com

Только вот вопрос, пойдет ли нам на пользу подобное сотрудничество с таким гигантом?
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