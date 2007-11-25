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Наушники научились мгновенному переводу с 37 языков
«Под капотом» у Mymanu Clik микропроцессор, который позволяет переводить даже без подключения к сети. Это bluetooth-устройство с сенсорным покрытием, которое работает в связке со смартфоном: полного заряда хватает на шесть часов. Помимо перевода, наушники играют музыку, озвучивают входящие сообщения и другие уведомления — словом, работают как обычная гарнитура.
Но самое интересное происходит во время синхронного перевода. Clik поддерживает 37 языков (японский, русский, испанский, иврит, вариации английского языка и др.) и может в режиме реального времени переводить небольшие фразы на 1–2 предложения. По словам создателей, в будущем наушники пригодятся не только обычным пользователям, но и полиции, медицинским и образовательным учреждениям. Компания уже ведёт переговоры с Google и Spotify. Первая партия устройств появится в мае 2017 года. Стоимость Mymanu Clik по предзаказу — £155.
Главный конкурент британцев — американские наушники Pilot, которые стоят $249 и поступят в продажу летом 2017-го. Схема их работы похожа на предыдущую, но с «Пилотом» все участники беседы должны использовать по наушнику. Также поддерживаются коллективные разговоры.
материал с cossa.ru