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Платформа для совместной работы Smartsheet привлекла $52 млн инвестиций



Облачные платформы для совместной работы — сегодня максимально востребованы во многих корпоративных программных продуктах, и теперь один из независимых лидеров в этом пространстве объявил о закрытии большого инвестиционного раунда. Стартап Smartsheet из Белвью (штат Вашингтон), создавший программное обеспечение для электронных таблиц, которое позволяет людям настраивать и управлять различными задачами и плодотворно работать с большими группами людей, привлек $52 млн., и по словам его генерального директора Марка Мадера, достиг оценочной стоимости в 800 миллионов долларов.



Подобная оценка представляет собой огромный десятикратный рост для Smartsheet. Когда он в последний раз получал финансирование в 2014 году, компания была оценена всего лишь в $75-80 млн. Текущий шестой раунд инвестиций, увеличил общую сумму полученного финансирования до $120 млн., возглавленного действующими инвесторами Insight Venture Partners, Madrona Venture Group и Sutter Hill Ventures, а также новым партнером Summit Partners.



Почему такой огромный скачок в оценке? Отчасти это связано с развитием самой компании, а отчасти с нынешним положением дел в сфере социально ориентированного корпоративного программного обеспечения.



Smartheet, по заявлению Мадера, растет на примерно 60 процентов в год, уже на протяжении последних пяти лет, а также имеет годовую прибыль в размере 100 миллионов долларов и запланировано работает не только для получения прибыли, а и для своего дальнейшего успешного развития. В настоящее время платформу данной компании активно использует около 70 000 предприятий, которые платят за это, начиная от малых и средних предприятий и заканчивая крупнейшими компаниями. На ней работает около 550 000 лицензированных клиентов и несколько миллионов людей, которые пользуются ей совершенно бесплатно, добавил он.







Бизнес-модель Smartsheet, как и во многих других облачных сервисах, — фримиум (ключевой особенностью которой является наличие бесплатного варианта продукта и его полнофункциональной платной версии). Каждый может получить доступ к документам бесплатно, и вы платите Smartsheet только в том случае, если вам нужен доступ для редактирования или обновления документа. Этот довольно низкий барьер для начала работы, где Smartsheet монетизирует только тех, кто активно создает работу на платформе. Как заявил Мадер, это фактически соблазняет многих пользователей, многие из которых в конечном итоге обращаются в платящих клиентов. Варианты подписки варьируются от 14 до 25 долларов за каждого пользователя, в зависимости от размера компании или по специальной цене для крупных организаций.



Стимул для применения Smartsheet исходит из более выраженной тенденции на рынке: произошел значительный сдвиг среди используемого программного обеспечения, размещенного самой компанией или установленного непосредственно на вашем устройстве, к продуктам, которые хорошо продаются, активно распространяются и всегда доступны в облаке.



Smartsheet был одним из первых проектов в этом пространстве, открывшимся для бизнеса в 2006 году в качестве альтернативы Excel и другим электронным таблицам на огромном рынке, с уделением особого внимания тому, чтобы предложить своим клиентам возможность сотрудничества для более продуктивного использования этих документов.



Быстрые аналитические инструменты, облачная архитектура, на развитии которой Smartsheet концентрировался на раннем этапе своего развития, стала нормой в деловом мире, а такие компании, как Slack, больше ориентировалась на общение между своими командами и приложениями, а Dropbox и Box — были сосредоточены на компонентах хранения данных.



''В облаке есть документы и средства связи, а также синхронизация и совместное использование файлов, и мы видим автоматизацию и контроль работы в качестве эффективных инструментов для этой индустрии''.



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Сегодня Smartsheet интегрируется со многими сервисами: часть финансирования будет использована для расширения этого списка, включающего Box, Dropbox и несколько команд от Microsoft. Мадер сообщил, что данная интеграция начнется в конце этого года.



Многие инвесторы участвуют в данной «гонке», чтобы выяснить, что может стать следующим большим бизнес-потенциалом для эффективной совместной работы предприятий. И это также означает, что Smartsheet имеет довольно широкий круг конкурентов, включая Asana, Basecamp, Wrike, Teamwork, Workfront и многих других.



Мадер сообщил, что одно из уникальных преимуществ Smartsheet — это его уровень автоматизации, который фактически включает в себя искусственный интеллект, помогающий управлять людьми с помощью правильного составления задач.



''Мы знали, что Google и Microsoft начнут активно использовать электронные таблицы в облачной среде'', - комментирует Мадер. Вскоре различные элементы искусственного интеллекта станут основополагающей частью всех наших подключенных сервисов.



До сих пор активное развитие, наличие готового продукта и востребованность на рынке были основополагающими факторами для привлечения новых инвесторов.



''Управление совместной работой теперь признано ключевым элементом современной стратегии предприятий, поскольку многие компании стремятся выйти за рамки устаревших инструментов'', - отметил Райан Хинкл, управляющий директор Insight Venture Partners. ''Начиная с наших первых инвестиций в Smartsheet, мы видели невероятный потенциал для его дальнейшего развития. Мы планируем активно содействовать этому процессу, чтобы большинство компаний могли извлечь для себя максимум пользы из уникальных продуктов Smartsheet''.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/24/co...00m-valuation/



https://text.ru/antiplagiat/592610b0b4fd3 Облачные платформы для совместной работы — сегодня максимально востребованы во многих корпоративных программных продуктах, и теперь один из независимых лидеров в этом пространстве объявил о закрытии большого инвестиционного раунда. Стартап Smartsheet из Белвью (штат Вашингтон), создавший программное обеспечение для электронных таблиц, которое позволяет людям настраивать и управлять различными задачами и плодотворно работать с большими группами людей, привлек $52 млн., и по словам его генерального директора Марка Мадера, достиг оценочной стоимости в 800 миллионов долларов.Подобная оценка представляет собой огромный десятикратный рост для Smartsheet. Когда он в последний раз получал финансирование в 2014 году, компания была оценена всего лишь в $75-80 млн. Текущий шестой раунд инвестиций, увеличил общую сумму полученного финансирования до $120 млн., возглавленного действующими инвесторами Insight Venture Partners, Madrona Venture Group и Sutter Hill Ventures, а также новым партнером Summit Partners.Почему такой огромный скачок в оценке? Отчасти это связано с развитием самой компании, а отчасти с нынешним положением дел в сфере социально ориентированного корпоративного программного обеспечения.Smartheet, по заявлению Мадера, растет на примерно 60 процентов в год, уже на протяжении последних пяти лет, а также имеет годовую прибыль в размере 100 миллионов долларов и запланировано работает не только для получения прибыли, а и для своего дальнейшего успешного развития. В настоящее время платформу данной компании активно использует около 70 000 предприятий, которые платят за это, начиная от малых и средних предприятий и заканчивая крупнейшими компаниями. На ней работает около 550 000 лицензированных клиентов и несколько миллионов людей, которые пользуются ей совершенно бесплатно, добавил он.Бизнес-модель Smartsheet, как и во многих других облачных сервисах, — фримиум (ключевой особенностью которой является наличие бесплатного варианта продукта и его полнофункциональной платной версии). Каждый может получить доступ к документам бесплатно, и вы платите Smartsheet только в том случае, если вам нужен доступ для редактирования или обновления документа. Этот довольно низкий барьер для начала работы, где Smartsheet монетизирует только тех, кто активно создает работу на платформе. Как заявил Мадер, это фактически соблазняет многих пользователей, многие из которых в конечном итоге обращаются в платящих клиентов. Варианты подписки варьируются от 14 до 25 долларов за каждого пользователя, в зависимости от размера компании или по специальной цене для крупных организаций.Стимул для применения Smartsheet исходит из более выраженной тенденции на рынке: произошел значительный сдвиг среди используемого программного обеспечения, размещенного самой компанией или установленного непосредственно на вашем устройстве, к продуктам, которые хорошо продаются, активно распространяются и всегда доступны в облаке.Smartsheet был одним из первых проектов в этом пространстве, открывшимся для бизнеса в 2006 году в качестве альтернативы Excel и другим электронным таблицам на огромном рынке, с уделением особого внимания тому, чтобы предложить своим клиентам возможность сотрудничества для более продуктивного использования этих документов.Быстрые аналитические инструменты, облачная архитектура, на развитии которой Smartsheet концентрировался на раннем этапе своего развития, стала нормой в деловом мире, а такие компании, как Slack, больше ориентировалась на общение между своими командами и приложениями, а Dropbox и Box — были сосредоточены на компонентах хранения данных.''В облаке есть документы и средства связи, а также синхронизация и совместное использование файлов, и мы видим автоматизацию и контроль работы в качестве эффективных инструментов для этой индустрии''.Сегодня Smartsheet интегрируется со многими сервисами: часть финансирования будет использована для расширения этого списка, включающего Box, Dropbox и несколько команд от Microsoft. Мадер сообщил, что данная интеграция начнется в конце этого года.Многие инвесторы участвуют в данной «гонке», чтобы выяснить, что может стать следующим большим бизнес-потенциалом для эффективной совместной работы предприятий. И это также означает, что Smartsheet имеет довольно широкий круг конкурентов, включая Asana, Basecamp, Wrike, Teamwork, Workfront и многих других.Мадер сообщил, что одно из уникальных преимуществ Smartsheet — это его уровень автоматизации, который фактически включает в себя искусственный интеллект, помогающий управлять людьми с помощью правильного составления задач.''Мы знали, что Google и Microsoft начнут активно использовать электронные таблицы в облачной среде'', - комментирует Мадер. Вскоре различные элементы искусственного интеллекта станут основополагающей частью всех наших подключенных сервисов.До сих пор активное развитие, наличие готового продукта и востребованность на рынке были основополагающими факторами для привлечения новых инвесторов.''Управление совместной работой теперь признано ключевым элементом современной стратегии предприятий, поскольку многие компании стремятся выйти за рамки устаревших инструментов'', - отметил Райан Хинкл, управляющий директор Insight Venture Partners. ''Начиная с наших первых инвестиций в Smartsheet, мы видели невероятный потенциал для его дальнейшего развития. Мы планируем активно содействовать этому процессу, чтобы большинство компаний могли извлечь для себя максимум пользы из уникальных продуктов Smartsheet''.

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