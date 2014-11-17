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Linear Diagnostics привлек £300 000 для развития быстрой диагностики

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Linear Diagnostics привлек £300 000 для развития быстрой диагностики

Linear Diagnostics, расположенная в Бирмингеме (Великобритания) компания, предоставляющая платформу для быстрой диагностики, получила 300 000 фунтов стерлингов инвестиций. Инвестором выступила компания Rainbow Seed Fund.


Компания намерена использовать полученные средства для преобразования своей платформенной технологии в портативное устройство, которое может обнаруживать присутствие бактериальной инфекции и одновременно выявлять риск резистентности к наиболее часто назначаемым антибиотикам без потребности в лабораторных ресурсах.

Основанная Тимом Даффорном и доктором Мэттом Хиксом, компанией Abingdon Health Ltd и Бирмингемским университетом, Linear Diagnostics разработала технологию, основанную на оригинальном применении техники, называемой линейным дихроизмом, которая использует поляризованный свет для измерения расположения молекул детектора. Линейный дихроизм может идентифицировать несколько разных целевых типов (бактерии, белки, гены) в одном и том же тесте и давать количественные данные для каждого из них, используя один образец. Результат можно будет получить в течение двух минут.

Первым планируется разработать устройство для обнаружения инфекций мочевых путей, которое намереваются использовать как в первичной, так и в вторичной медицинской помощи, где это поможет ограничить использование несоответствующих предписаний и внести вклад в борьбу с резистентностью к противомикробным препаратам.

Хотя первоначально эта технология будет разработана для медицинского сектора, ее можно использовать в агропродовольственной, ветеринарной и оборонной сферах.

В настоящее время компания базируется в BioHub Birmingham - специализированном инкубаторе в квартале Edgbaston.

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Перевод специально для MMGP.ru
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