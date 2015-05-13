Inflowz привлек $3.5 млн для своей CRM платформы по оптимизации продаж

Стартап Inflowz, расположенный в Тель-Авив (Израиль), привлек $ 3.5 млн посевных инвестиций для своей CRM платформы по оптимизации продаж.
Данный инвестиционный раунд поддержал венчурный фонд Glilot Capital Partners, который уже много лет специализируется на стартапах с программным обеспечением. Компания, в которой сегодня работает 10 человек, планирует использовать привлеченный капитал для расширения команды, в частности привлечь специалистов, работающие в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта.
Основанная в начале 2017 года под руководством Авиноама Новогродского совместно с Рэйчел Хаим, Inflowz
является разработчиком технологической платформы, которая помогает маркетологам различных компаний оптимизировать все процессы продаж.
По словам разработчиков, это поможет сильно упростить CRM учет и увеличить конверсию более чем в 2 раза.
Специально для MMGP.RU