Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Factory7 - factory7.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:02
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,419
Благодарностей: 996
УГ: 13
КП: 0.012
Factory7 - factory7.biz
Я не админ!

Начало: 24/05/2017

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Около:
Factory7 Investments Ltd - компания, предоставляющая финансовые услуги, которая управляет собственным оборотным капиталом и инвестиционными фондами, размещает эти активы в различных отраслях промышленности, а также на ведущих мировых фондовых биржах, сырьевых рынках, рынках Forex и ценных бумаг. Нынешний этап развития торговых операций требует совершенно новых способов и методов реализации этого типа бизнеса, чтобы иметь реальную возможность конкурентоспособной и эффективной работы и зарабатывать на Forex.


Чертеж:
1,6% в день в течение 3 дней (основной возврат);
2,1% в день в течение 7 дней (основной возврат);
2,5% в день в течение 14 дней (основной возврат);
3% в день в течение 28 дней (основной возврат);
190% через 25 дней;
250% после 35 дней.


Реферальная комиссия:
7% - 2% - 1%

Процессоры платежей:
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvCash


Проверить лицензию GoldCoders HYIP Manager
factory7.biz - лицензированный


Наш вклад:
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U14567335. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Factory7 Investments Ltd User IncredibleEarnings.. Date: 22:06 24.05.17. Batch: 177080659.


Зарегистрируйтесь здесь
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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