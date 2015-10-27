Factory7 - factory7.biz

Я не админ!
Начало:
24/05/2017
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Около:
Factory7 Investments Ltd - компания, предоставляющая финансовые услуги, которая управляет собственным оборотным капиталом и инвестиционными фондами, размещает эти активы в различных отраслях промышленности, а также на ведущих мировых фондовых биржах, сырьевых рынках, рынках Forex и ценных бумаг. Нынешний этап развития торговых операций требует совершенно новых способов и методов реализации этого типа бизнеса, чтобы иметь реальную возможность конкурентоспособной и эффективной работы и зарабатывать на Forex.
Чертеж:
1,6% в день в течение 3 дней (основной возврат);
2,1% в день в течение 7 дней (основной возврат);
2,5% в день в течение 14 дней (основной возврат);
3% в день в течение 28 дней (основной возврат);
190% через 25 дней;
250% после 35 дней.
Реферальная комиссия:
7% - 2% - 1%
Процессоры платежей:
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, AdvCash
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Наш вклад:
The amount of 100 USD
has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U14567335. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Factory7 Investments Ltd User IncredibleEarnings.. Date: 22:06 24.05.17. Batch: 177080659.
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