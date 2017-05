Circle Media привлек $10 миллионов для семейного контроля интернета

Circle Media Inc., имеющая офисы в Портленде (Орегон, США) и Сайпресе (Калифорния, США) компания, разрабатывающая продукты, которые используются семьями для управления всеми своими подключенными устройствами, получила финансирование в Серии А в размере 10 миллионов долларов. Раунд возглавила компания Relay Ventures.Компания будет использовать полученные средства для увеличения своей пользовательской базы в США, распространения на новые глобальные рынки и расширения ассортимента своей продукции.Основанная в 2014 году и возглавляемая Лэнсом Чарлишем, выполняющим обязанности генерального директора, компания Circle Media предлагает устройство Circle with Disney, которое подключается к домашней сети Wi-Fi и автоматически идентифицирует все устройства (смартфоны, планшеты, компьютеры и игровые консоли) в сети, чтобы родители могли управлять ими с помощью приложения-компаньона. Каждый пользовательский профиль и настройки могут быть полностью персонализированы в зависимости от возраста детей и пожеланий родителей с такими ключевыми функциями, как фильтры контента, ограничения по времени нахождения в сети, установка времени, когда детям нужно ложиться спать, приостановка работы в интернете и информирование о том, как дети проводят время онлайн.Чтобы пользоваться этими же функциями вне дома, родители могут подписаться на услугу под названием Circle Go. Устройство доступно в США за 99 долларов на Amazon, Best Buy, Target, DisneyStore.com и на сайте Circle. Ранее в этом месяце 3700 магазинов Walmart начали предлагать этот продукт. Приложение можно бесплатно скачать для iOS или Android из Apple App Store или Google Play.