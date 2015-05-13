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T-Rex Group привлек $10 млн для SaaS платформы по оценке и анализу рисков инвесторов

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T-Rex Group привлек $10 млн для SaaS платформы по оценке и анализу рисков инвесторов
Стартап T-REX Group Inc., расположенный в Тель-Авив (Израиль), привлек $10 млн финансирования, закрыв раунд B для SaaS платформы по анализу рисков.
Инвестиционный раунд был закрыт венчурным фондом Innogy совместно с Partnership Fund, а также Safeguard Scientifics и Ecosystem Integrity Fund. Стартап нацелен использовать привлеченный капитал для расширения своей команды, для наращивания клиентской базы и для комплексной оптимизации своей платформы.


Основанная осенью 2012 года под руководством Бенджамина Коэна (генеральный директор), T-REX Group является разработчиком высокотехнологичной облачной финансовой платформы, которая дает своим пользователям (в частности инвесторам) в режиме реального времени оценивать и анализировать риски, управлять своими активами, а также вести кредитный учет и учет облигаций.

Также стоит отметить, что стартап с момента своего запуска привлек более $ 24 млн венчурных инвестиций.


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Метки
инвестор, новости, привлечение инвестиций, риск, финансирование стартапа
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