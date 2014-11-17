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iCoolhunt привлек инвестиции для развития прогнозирования трендов

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iCoolhunt привлек инвестиции для развития прогнозирования трендов

iCoolhunt, расположенная в Турине (Италия) технологическая компания, продвигающая услуги по прогнозированию тенденций, основанные на анализе данных, для владельцев и менеджеров брендов, закрыла второй раунд финансирования. Сумма инвестиций, сделанная International Family Office, не раскрывается по соглашению сторон.

Компания, которая ранее привлекла 1 миллион долларов с помощью венчурного подразделения Intesa San Paolo, намерена использовать полученные средства для продолжения расширения спектра своих услуг.

Основанная в 2012 году братьями Лукой Морена и Алессио Морена, iCoolhunt предоставляет платформу прогнозирования тенденций, которая превращает визуальные потоки социальных медиа в полезную информацию, предоставляя клиентам глобальную маркетинговую информацию о возникающих потребительских тенденциях.

Программный продукт компании Nextatlas, оснащенный собственными алгоритмами, позволяет владельцам брендов, стратегам и планировщикам в рекламных и медиа агентствах напрямую получать миллиарды единиц данных через динамически сегментированное глобальное цифровое сообщество законодателей моды, чтобы понять и предвидеть ключевую динамику, которая может повлиять на изменение рынка.

Среди брендов, в настоящее время использующих платформу, можно найти известные имена в моде, розничной торговле, дизайне, автомобилестроении, креативном консалтинге, медийной и пищевой промышленности, например Vodafone, Maserati, Fiat, Loreal, Prada, Barilla, Kantar TNS, Jeep и другие.

iCoolhunt также имеет офисы в Лондоне (Великобритания).

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