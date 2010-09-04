Scopio Labs для цифровой микроскопии и диагностики привлекла $7 млн инвестиций

Израильская компания Scopio Labs из Тель-Авива является разработчиком передовой цифровой микроскопии и платформы диагностики и для этих целей привлекла $7 млн. инвестиций.
Инвестором стала краудфандинговая платформа Equity OurCrowd, которая инвестировала $2,5 млн. Другие инвесторы не были раскрыты.
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения команды экспертов компьютерного зрения, физиков и разработчиков программного обеспечения.
Компания была основана в 2015 году Итай Хейутом и Эрезом Нааманом. Scopio Labs разрабатывает цифровые микроскопы основанные на вычислительных инновационных изображениях. Также компания разрабатывает набор специальных инструментов для анализа изображений, которые улучшают клинические исследования в различных областях, таких как рак, гематология и цитология. Дальнейшие использование инноваций в таких областях приведут научные исследования к открытию новых лекарств.
Компания разрабатывает новое поколение микроскопов 21-го века.
Перевод специально для mmgp.ru