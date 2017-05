Lonsdayl Премиум



Акции Tiffany упали на 8,5% из-за падения продаж в США Акции Tiffany упали на 8,5% до $ 85,05.







Компания Tiffany — единственный в своем роде бренд, постоянно мелькающий на красных дорожках в Голливуде, пытается привлечь молодых покупателей на американском континенте. Проблема заключается в том, что все большее количество потребителей переходит на дешевые шикарные бренды, такие как Pandora A/S и Alex and Ani. Продажи в магазинах в Северной и Южной Америке, от которых компания получает почти половину доходов, упала на 4%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи сократились на 3% из-за более низких расходов китайских туристов. Аналитики ожидали снижение на 0,5% в Северной и Южной Америке, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — рост на 1,3%.



Согласно опросу Consensus Metrix, аналитики ожидали рост продаж в магазинах, открытых более года назад, на 1,1%, а вместо этого показатель упал на 3%. Tiffany публично заявила об ожиданиях низкопроцентного роста чистого объема продаж в финансовом году, заканчивающийся 31 января 2018 года. Исключая налоговые льготы в размере 2 центов на акции, Tiffany заработала $ 0,72 на акцию, опередив оценку аналитиков в $ 0,70, согласно Thomson Reuters. Объем чистых продаж вырос до $ 899,6 млн в первом квартале, что не оправдало надежд аналитиков в $ 913,71 млн. Чистая прибыль увеличилась до $ 92,9 млн, или $ 0,74 на акцию. В прошлом году — $ 87,5 млн или $ 0,69 на акцию.

Перевод специально для mmgp.ru



