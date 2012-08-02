6 миллионов американцев перестали платить по кредитам за авто

Сейчас очень много говорят о рынке кредитов на автомобили. Управляющий хедж-фондом Джим Чанос сказал, что рынок автокредитования должен «всех напугать». Невыплата кредитов — реальная проблема. В своей презентации в сентябре на конференции по финансовым услугам Barclays Гордон Смит, исполнительные директор по потребительскому и общественному банковскому делу JPMorgan, изложил данные, открывающие глаза на происходящую ситуацию на рынке.
Федеральная резервная система Нью-Йорка пристально изучает рынок. В среду ФРС опубликовала запись о том, что исследователи подчеркнули ухудшение показателей по кредитам на авто и объявили о тревоге. В докладе говорится: «Ухудшение коэффициента просрочки автокредитов связанно с заметным увеличением субстандартного кредитования за последние несколько лет. В сегменте субстандартного рынка наблюдается стресс, причем он быстро возрастает». Основные цифры из отчета:
- Уровень просрочки в субстандартном кредитовании за четвертый квартал достиг 2%. Единственный раз, когда сфера переживала 2% просрочки, был период после финансового кризиса.
- В третьем квартале субстандандартное кредитование снизилось до $ 31,3 млрд по сравнению с $ 33,6 млрд во втором квартале. За этот период банки и кредитные союзы заработали рекордные $ 9,5 млрд на субстандартном кредитовании.
- Баланс облигаций по субстандартным кредитам на авто достиг рекордной отметки в $ 280,2 млрд. Для сравнения, докризисный максимум в четвертом квартале 2007 года составлял $ 249,6 млрд.
Другими словами, положение рынка кредитования автомобилей ухудшается, пока субстандартные кредиты набирают обороты. Собранные данные свидетельствуют о заметном ухудшении показателей на субстандартном рынке, что выражается в задержках оплаты автокредитов более чем на 90 дней.
Согласно исследованию UBS, 65%, 36% и 22% людей с более низкими, средними и высокими доходами подвергаются «стрессу». Это означает, что их доход падает и едва покрывает уровень расходов. Почти каждый пятый домовладелец согласился с повышенным «стрессом», а 18% согласились с тем, что в следующем году их может ожидать дефолт. Основные кредиты повисли на людях из-за банковских карт и студенческой ссуды, а на третьем места расположились кредиты на авто.
Перевод специально для mmgp.ru