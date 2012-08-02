Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,571 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

6 миллионов американцев перестали платить по кредитам за авто

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:21
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,081
Благодарностей: 634
УГ: 6
КП: 0.364
подарки
6 миллионов американцев перестали платить по кредитам за авто
Сейчас очень много говорят о рынке кредитов на автомобили. Управляющий хедж-фондом Джим Чанос сказал, что рынок автокредитования должен «всех напугать». Невыплата кредитов — реальная проблема. В своей презентации в сентябре на конференции по финансовым услугам Barclays Гордон Смит, исполнительные директор по потребительскому и общественному банковскому делу JPMorgan, изложил данные, открывающие глаза на происходящую ситуацию на рынке.



Федеральная резервная система Нью-Йорка пристально изучает рынок. В среду ФРС опубликовала запись о том, что исследователи подчеркнули ухудшение показателей по кредитам на авто и объявили о тревоге. В докладе говорится: «Ухудшение коэффициента просрочки автокредитов связанно с заметным увеличением субстандартного кредитования за последние несколько лет. В сегменте субстандартного рынка наблюдается стресс, причем он быстро возрастает». Основные цифры из отчета:
  • Уровень просрочки в субстандартном кредитовании за четвертый квартал достиг 2%. Единственный раз, когда сфера переживала 2% просрочки, был период после финансового кризиса.
  • В третьем квартале субстандандартное кредитование снизилось до $ 31,3 млрд по сравнению с $ 33,6 млрд во втором квартале. За этот период банки и кредитные союзы заработали рекордные $ 9,5 млрд на субстандартном кредитовании.
  • Баланс облигаций по субстандартным кредитам на авто достиг рекордной отметки в $ 280,2 млрд. Для сравнения, докризисный максимум в четвертом квартале 2007 года составлял $ 249,6 млрд.
Другими словами, положение рынка кредитования автомобилей ухудшается, пока субстандартные кредиты набирают обороты. Собранные данные свидетельствуют о заметном ухудшении показателей на субстандартном рынке, что выражается в задержках оплаты автокредитов более чем на 90 дней.



Согласно исследованию UBS, 65%, 36% и 22% людей с более низкими, средними и высокими доходами подвергаются «стрессу». Это означает, что их доход падает и едва покрывает уровень расходов. Почти каждый пятый домовладелец согласился с повышенным «стрессом», а 18% согласились с тем, что в следующем году их может ожидать дефолт. Основные кредиты повисли на людях из-за банковских карт и студенческой ссуды, а на третьем места расположились кредиты на авто.

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российские заемщики научились платить по кредитам вовремя МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.01.2017 09:50
Жителям Крыма придется платить по украинским кредитам МОЛ Политика и экономика 24 10.11.2016 09:32
Россияне все чаще отказываются платить по кредитам, ожидая запрета коллекторов Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 17 24.03.2016 13:13
Россияне придумали способ не платить по банковским кредитам. venik55 Новости в мире финансов и инвестиций 30 21.01.2016 20:39
Правительство Украины откажется платить по кредитам lubomyr Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.05.2015 20:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Save83
Суд обязал ВТБ24 пересчитать валютную ипотеку по курсу 24 рубля за доллар
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimoni4e
Как распознать то, что Вас пытаются обмануть в интернете?
От Dimoni4e в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар Alexey1978
Fin-Expert - fin-expert.com
От Alexey1978 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
ФАС не оставляет Google в покое
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Анна Чернобай
MasterCard рассказал детали новой платформы для блокчейн-разработчиков
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар s-invest
Гуру делятся своими стратегиями инвестирования
От s-invest в разделе «Стратегии инвестирования»
.     
Пользователей
411,571
Тем
471,023
Сообщений
11,651,361

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube