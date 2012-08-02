Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,571 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Внутри первого Amazon Books в Нью-Йорке

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:33
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,081
Благодарностей: 634
УГ: 6
КП: 0.364
подарки
Внутри первого Amazon Books в Нью-Йорке

В четверг Amazon официально открывает свой первый магазин в Нью-Йорке и седьмой по счету в США. Он спрятан среди магазинов Columbus Circle в центре Манхэттена и использует миллионы данных о рейтингах и обзорах в качестве руководства для клиентов, предоставляя им совершенно новых опыт покупки книг.

В забитом книгами магазине нашлось место и для некоторой техники, такой как Amazon Echo. В отличие от традиционных книжных лавок, здесь нет никаких ценников, а на полках лежат только новые книги, со средним рейтингом четыре звезды и выше. Давайте заглянем внутрь магазина.

Магазин занимает 4000 квадратных футов, где расположено около 3000 книг.



Первое, что бросается в глаза — книги размещены обложкой к покупателю.



Все рассортировано по классическим категориям, таким как «Бизнес и деньги», «Кулинария» и т.д.



А также нестандартным, которые не найдешь в типичном книжном магазине. Например, «Книги с более чем 10 000 обзоров на Amazon.com».



Хотя на полках не найдешь печатный продукт с оценкой ниже 4 звезд из 5, на входе вас ждет стенд с продукцией, оцененным в 4,8 звезды и выше.



Кроме того, есть стенды «Вам это понравится», подобно тому, что расположено на сайте. Здесь размещены предложения из самых популярных романов, которые вам, возможно, уже доводилось прочитать.


Каждая книга имеет специальный бейдж, где написал краткий обзор и размещен средний рейтинг и количество просмотров на Amazon.


Также есть специальный стенд с книгами, которые высоко оценивают пользователи платформы из Нью-Йорка.

В магазине нет ни одного ценника. Чтобы узнать цену книгу, нужно отсканировать её. Что примечательно, участники Amazon Prime могут купить книгу по той же цене, указанной на сайте Amazon.com. Обычные покупатели приобретают их по розничной цене, рекомендованной издателем.



Не обошлось без раздела Gadgets & Gizmos, где размещены Amazon Echo и гарнитура Samsung Gear VR.



Поскольку продажи в интернете по-прежнему составляют всего 8% от всех розничных продаж США, новый магазин Amazon Books — попытка охватить тех клиентов, которые совершают покупки вне сети.



Дженнифер Каст, вице-президент Amazon Books, рассказала в марте Business Insider: «У нас была возможность создать новый магазин и поделиться с клиентами новым опытом в физическом мире. Наше преимущество — знание привычек и пристрастий читателей Amazon.com».



В скорее планируется открытие еще 5 магазинов Amazon Books, в том числе в Нью-Джерси и еще один в Нью-Йорке.



Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Amazon запустила Amazon Pay во Франции, Италии и Испании Юлиан Тарасенко Новости в мире финансов и инвестиций 1 21.04.2017 21:04
Amazon запускает Amazon Cash: теперь на его сайте можно покупать без кредитной карты inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 1 04.04.2017 01:50
Наборщик текста - отсканированные книги Copyrayting books Angelika78 Список интернет мошенников 1 23.10.2016 22:12
AMAZON - Amazon.com (США +12 стран: Разное) nlobp Интернет-аукционы 0 08.02.2014 21:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mykolayka
Инвестирование в готовые уже приносящие прибыль проекты - нет сайта
От mykolayka в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Мнение экспертов: письмо от имени атаковавшего The DAO — подделка
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Cove
Ставки на реальные деньги от Cove
От Cove в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Hyip-Cruiser
Dugalbittrade - Dugalbittrade.biz
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Olkibmonitor
Blackgold-invest - blackgold-invest,com
От Olkibmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Юлиан Тарасенко
Украина получит кредит в размере 200 млн. евро на развития общественного транспорту
От Юлиан Тарасенко в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
411,571
Тем
471,023
Сообщений
11,651,360

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube