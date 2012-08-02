Lonsdayl Премиум



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Внутри первого Amazon Books в Нью-Йорке

В четверг Amazon официально открывает свой первый магазин в Нью-Йорке и седьмой по счету в США. Он спрятан среди магазинов Columbus Circle в центре Манхэттена и использует миллионы данных о рейтингах и обзорах в качестве руководства для клиентов, предоставляя им совершенно новых опыт покупки книг.



В забитом книгами магазине нашлось место и для некоторой техники, такой как Amazon Echo. В отличие от традиционных книжных лавок, здесь нет никаких ценников, а на полках лежат только новые книги, со средним рейтингом четыре звезды и выше. Давайте заглянем внутрь магазина.



Магазин занимает 4000 квадратных футов, где расположено около 3000 книг.







Первое, что бросается в глаза — книги размещены обложкой к покупателю.







Все рассортировано по классическим категориям, таким как «Бизнес и деньги», «Кулинария» и т.д.







А также нестандартным, которые не найдешь в типичном книжном магазине. Например, «Книги с более чем 10 000 обзоров на Amazon.com».







Хотя на полках не найдешь печатный продукт с оценкой ниже 4 звезд из 5, на входе вас ждет стенд с продукцией, оцененным в 4,8 звезды и выше.







Кроме того, есть стенды «Вам это понравится», подобно тому, что расположено на сайте. Здесь размещены предложения из самых популярных романов, которые вам, возможно, уже доводилось прочитать.





Каждая книга имеет специальный бейдж, где написал краткий обзор и размещен средний рейтинг и количество просмотров на Amazon.





Также есть специальный стенд с книгами, которые высоко оценивают пользователи платформы из Нью-Йорка.



В магазине нет ни одного ценника. Чтобы узнать цену книгу, нужно отсканировать её. Что примечательно, участники Amazon Prime могут купить книгу по той же цене, указанной на сайте Amazon.com. Обычные покупатели приобретают их по розничной цене, рекомендованной издателем.







Не обошлось без раздела Gadgets & Gizmos, где размещены Amazon Echo и гарнитура Samsung Gear VR.







Поскольку продажи в интернете по-прежнему составляют всего 8% от всех розничных продаж США, новый магазин Amazon Books — попытка охватить тех клиентов, которые совершают покупки вне сети.







Дженнифер Каст, вице-президент Amazon Books, рассказала в марте Business Insider: «У нас была возможность создать новый магазин и поделиться с клиентами новым опытом в физическом мире. Наше преимущество — знание привычек и пристрастий читателей Amazon.com».







В скорее планируется открытие еще 5 магазинов Amazon Books, в том числе в Нью-Джерси и еще один в Нью-Йорке.







Перевод специально для mmgp.ru





В четверг Amazon официально открывает свой первый магазин в Нью-Йорке и седьмой по счету в США. Он спрятан среди магазинов Columbus Circle в центре Манхэттена и использует миллионы данных о рейтингах и обзорах в качестве руководства для клиентов, предоставляя им совершенно новых опыт покупки книг.В забитом книгами магазине нашлось место и для некоторой техники, такой как Amazon Echo. В отличие от традиционных книжных лавок, здесь нет никаких ценников, а на полках лежат только новые книги, со средним рейтингом четыре звезды и выше. Давайте заглянем внутрь магазина.Магазин занимает 4000 квадратных футов, где расположено около 3000 книг.Первое, что бросается в глаза — книги размещены обложкой к покупателю.Все рассортировано по классическим категориям, таким как «Бизнес и деньги», «Кулинария» и т.д.А также нестандартным, которые не найдешь в типичном книжном магазине. Например, «Книги с более чем 10 000 обзоров на Amazon.com».Хотя на полках не найдешь печатный продукт с оценкой ниже 4 звезд из 5, на входе вас ждет стенд с продукцией, оцененным в 4,8 звезды и выше.Кроме того, есть стенды «Вам это понравится», подобно тому, что расположено на сайте. Здесь размещены предложения из самых популярных романов, которые вам, возможно, уже доводилось прочитать.Каждая книга имеет специальный бейдж, где написал краткий обзор и размещен средний рейтинг и количество просмотров на Amazon.Также есть специальный стенд с книгами, которые высоко оценивают пользователи платформы из Нью-Йорка.В магазине нет ни одного ценника. Чтобы узнать цену книгу, нужно отсканировать её. Что примечательно, участники Amazon Prime могут купить книгу по той же цене, указанной на сайте Amazon.com. Обычные покупатели приобретают их по розничной цене, рекомендованной издателем.Не обошлось без раздела Gadgets & Gizmos, где размещены Amazon Echo и гарнитура Samsung Gear VR.Поскольку продажи в интернете по-прежнему составляют всего 8% от всех розничных продаж США, новый магазин Amazon Books — попытка охватить тех клиентов, которые совершают покупки вне сети.Дженнифер Каст, вице-президент Amazon Books, рассказала в марте Business Insider: «У нас была возможность создать новый магазин и поделиться с клиентами новым опытом в физическом мире. Наше преимущество — знание привычек и пристрастий читателей Amazon.com».В скорее планируется открытие еще 5 магазинов Amazon Books, в том числе в Нью-Джерси и еще один в Нью-Йорке.

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