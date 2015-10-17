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Компания CloudFactory привлекла $7.3 млн. инвестиций

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Компания CloudFactory привлекла $7.3 млн. инвестиций

Компания облачных вычислений из Дарема (Нью-Йорк) CloudFactory привлекла $7,3 млн. инвестиций.

Среди инвесторов отметились Dolma Impact Fund и The Social Entrepreneurs’ Fund.

Компания планирует направить полученные средства для расширения штата сотрудников на различных стратегических позициях и развития научно-исследовательского и опытно-конструкторского направления.


Под руководством основателя и генерального директора Марка Сирса CloudFactory запустила WorkStreams emoji-8482, ежемесячную подписку на подбор персонала, которая предполагает проверенную удаленную команду, которая оснащена инструментами и технологиями, необходимыми для масштабирования бизнес-процесса в облаке. А расширение WorkStream Pulse помогает отслеживать и прогнозировать производительность команды. Услугами компании пользуются в основном технические компании-разработчики продуктов, требующих человеческого вмешательства, например, обучение ИИ с участием человека или транскрипция документов.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/cloud...b-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/5925ce8889a34
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