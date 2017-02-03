Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FINPROM - fin-prom.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:10
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 69,239
Благодарностей: 4,912
Записей в блоге: 3
УГ: 27
КП: 0.148
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FINPROM - fin-prom.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 22.05.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0.9 Trust Score point(s)

языки: RU EN



Описание:

Цитата:
МЫ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ В ТРЕЙДИНГЕ БИРЖЕВЫМИ АКТИВАМИ/ С НАМИ ВЫ СТАНЕТЕ ИНВЕСТОРОМ В ВЫСОКОДОХОДНЫЙ БИЗНЕС БЕЗ РИСКОВ ДЛЯ ВСЕХ. FINPROM - команда единомышленников, работающая на фондовом рынке с 2009 года. За эти годы мы разработали безотказно работающую стратегию, которая позволяет стабильно получаться высокую прибыль на фондовом рынке. FINPROM станет для Вас инструментом, предоставляющим выход на мировые фондовые рынки. Сейчас, в период общемировой финансовой нестабильности, самое время зарабатывать на волатильности основных мировых валют, золота и акций. Наша стратегия позволяет зарабатывать до 150% прибыли в месяц. Наша цель - предоставить Вам возможность заработать вместе с нами абсолютно без рисков. Инвестируйте уже сегодня в свое светлое будущее завтра.
Инвест планы:

1,7% в день 30 дней (+возврат вклада) [$ 10 - $200]
2,1% в день 30 дней (+возврат вклада) [$ 201 - $2500]
2,6% в день 30 дней (+возврат вклада) [$ 2501 - $10000]

депозит:

24.05.17 18:59 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U13553855 from U1294xxx. Batch: 177066825. Memo: Shopping Cart Payment.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 100$
Реферальские: 5%
Выплаты: вручную
Скрипт: Other
Особенности: SSL +

Name Server: dns1.zamahost.com
Name Server: dns2.zamahost.com
Name Server: dns3.zamahost.com
Name Server: dns4.zamahost.com

Updated Date: 2017-02-03T07:28:06.00Z
Creation Date: 2017-02-03T07:28:02.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2019-02-03T07:28:02.00Z
Registrar: NAMECHEAP INC

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