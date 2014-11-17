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Hound Labs привлек $8.1 миллиона, чтобы разработать алкотестер для марихуаны

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Hound Labs привлек $8.1 миллиона, чтобы разработать алкотестер для марихуаны

Hound Labs Inc., расположенная в Окленде (Калифорния, США) компания-создатель запатентованного алкотестера для марихуаны, получила 8,1 миллиона долларов венчурных инвестиций. Инвестором выступила компания Benchmark и в рамках соглашения Митч Ласки, генеральный партнер, войдет в совет директоров Hound Labs вместе с Диком Вольфом, еще одним инвестором, который является сценаристом и продюсером.

Под руководством генерального директора доктора Майка Линна, Hound Labs разрабатывает алкотестер для марихуаны, который, как ожидается, станет важным инструментом для правоохранительных органов и работодателей, поскольку он будет измерять количество тетрагидроканнабинола (психоактивного ингредиента в каннабисе) в дыхании, что поможет определить нарушена ли дееспособность человека, употреблявшего марихуану. Технология, лежащая в основе работы этого алкотестера, не функционирует как технологии, используемые в алкогольных анализаторах дыхания, которые достаточно чувствительны, чтобы измерять молекулы спирта в частях на тысячу. Изобретение Hound Labs измеряет молекулы тетрагидроканнабинола в дыхании в частях на триллион.


Компания намерена использовать полученные средства для начала клинических испытаний, чтобы проверить эффективность своего тестируемого устройства. Первые клинические испытания были начаты ранее в этом месяце в Больнице общего профиля в Сан-Франциско. Возглавляет исследование доктор Кара Линч - доцент лабораторной медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

В дополнение к клиническим испытаниям, Hound Labs продолжит проведение полевых исследований с правоохранительными органами в нескольких городах по всей стране и планирует начать производство в четвертом квартале 2017 года.

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