SoftBank купил акции Nvidia на $ 4 млрд

Согласно отчету Bloomberg, Softbank инвестировал $ 4 млрд в производителя графических чипов Nvidia. Согласно сообщению японского технического гиганта, который в сентябре прошлого года приобрел британского разработчика чипов ARM за $ 31 млрд, ему принадлежит неопределенное количество акций Nvidia. С такой информацией был закрыт фонд под названием «Vision». По данным Bloomberg, SoftBank владеет примерно 4,9% акций производителя графических чипов.
В октябре прошлого года банк объявил о создании фонда в размере $ 100 млрд, заявив, что он будет расположен в Лондоне. Деньги в «Vision» были привлечены от Саудовской Аравии — $ 45 млрд, $ 25 млрд от SoftBank, и еще $ 35 млрд от других глобальных инвесторов. Основатели Apple, Qualcomm, Sharp и Oracle вложили миллиарды долларов в фонд, который должен поддерживать компании по всему миру, и особенное внимание уделять проектам в США.
Создание Softbank фонда Vision позволит увеличить инвестиции в технологические компании по всему миру. В течение следующего десятилетия фонд станет крупнейшим инвестором в технологическом секторе. Он будет ускорять информационную революцию, внося свой вклад в ее развитие. В декабре прошлого года Масаеси Сон, председатель и главный исполнительный директор SoftBank, пообещал инвестировать половину из $ 100 млрд в американские технологические компании. Он также встретился с президентом Дональдом Трампом и сказал ему о планах создать 50 000 рабочих мест в результате инвестиционной деятельности.
Ник Джонс, партнер и руководитель по технологиям в Cavendish Corporate Finance, сказал: «Покупка акций Nvidia — еще один шаг основателя SoftBank Масаееси Сона на пути становления крупнейшим технологическим инвестором в течение следующего десятилетия. Фонд будет пристально следить за инвестициями в китайского гиганта Chuxing и индийский стартап цифровых платежей Paytm».
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность