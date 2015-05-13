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StaffConnect привлек $1 млн для платформы обсуждения рабочих процессов компании

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StaffConnect привлек $1 млн для платформы обсуждения рабочих процессов компании


Стартап StaffConnect Group, расположенный в Лондоне и Сан-Франциско, привлек $ 1 млн посевного финансирования для своей платформы совместной работы.
Инвестиции предоставили бизнес-ангелы и венчурный фонд Elixir Ventures. Благодаря проведенному финансированию, управляющий партнер Elixir Ventures Джастин Барнс, присоединится к совету директоров StaffConnect. Компания планирует использовать привлеченный капитал для дальнейшего совершенствования своего продукта и для выхода на другие рынки США и ЕС.


Основанная 16 января 2012 года под руководством Бюлента Османа (сейчас на должности генерального директора), StaffConnect является разработчиком облачной платформы для крупных организаций, чтобы их работники общались и обсуждали рабочие процессы компаний.

Данное мобильное приложение также дает доступ к контенту, создаваемый работниками для повышения производительности.

На сегодняшний день, StaffConnect сотрудничает с различными компаниями, работающие в сфере промышленности и здравоохранения, находящихся в Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и даже Африки.


Перевод специально для MMGP.RU

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новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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