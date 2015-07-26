Самые быстроразвивающиеся технологические компании - Рейтинг Forbes 2017

Перспективные и быстроразвивающиеся техно-компании - Рейтинг Forbes 2017
Последнее место в рейтинге занимает, кто бы вы подумали? Да Alphabet, компания самого популярного в мире поисковика. Лидером же рейтинга по праву признан проект Grubhub - создатели смогли объединить у себя на платформе доставку еды с более чем 50 тысяч ресторанов. Услуга же эта оказывается почти в 500 городах мира. По данным Forbes по усредненным данным рост продаж составляет 52 процента. Три года назад компания вышла на фондовую биржу Нью-Йорка и стала публичной.
В рейтинге так же можно увидеть Arista Networks которая по праву уместилась на 3 ступеньке рейтинга, ее прирост составил 46 процентов. На пятом месте разместилась компания Ellie Mae. Arista заняла столь высокое место благодаря продажам 100 Гб коммутаторов (или свитчей), которые очень востребованы на рынке. Ценные бумаги Ellie Mae за 6 лет вырасли в цене на 1400 процентов. Компания занимается усовершенствованием процесса кредитов и ипотек внедряя автоматизацию.
Самым ярким представителем списка можно назвать проект Veeva Systems, которая так же значительно выросла в цене благодаря вкладу основателями проекта. Эта молодая компания заняла 8 место в рейтинге, но является самый быстрорастущим проектом который получил доход около полумиллиарда долларов. При таком росте продаж компания может рассчитывать на скорый доход в 1 миллиард долларов.
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