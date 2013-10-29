Генеральный директор швейцарского биткоин-кошелька: «через 10 лет биткоин будет стоить миллион долларов»
На конференции Consensus 2017 в Нью-Йорке, генеральный директор швейцарского биткоин-кошелька Xapo, Винцес Касарес сделал один из наиболее оптимистичных прогнозов.
На этом мероприятии, Касарес предположил, что биткоин будет стоить миллион долларов, удивив тем самым, всех присутствующих.
СьюзанПоул @BitCoinSusan
Вот это да. Мужчина из PayPal и @wences из @xapo : покупайте исключительно #биткоин если вы можете себе это позволить... и по прогнозам, через 5-10 лет он будет стоить 1 млн долларов #consensus2017
4:19 - 23 Мая 2017
В последние месяцы предсказания цены биткоина стали все более смелыми, так как биткоин побил несколько очередных психологических уровней - 1200 долларов, 1600 долларов, 1800 долларов и совсем недавно - 2000 долларов.
В апреле генеральный директор блокчейна Питер Смит согласился с прогнозом инвестора Snapchat Джереми Лью, который утверждал, что к 2030 году биткоин будет стоить $ 500 000 за одну монету. На тот момент биткоин стоил около 1170 долларов - это примерно половина его текущей цены.
«Мы считаем, что осведомленность о биткоине, высокая ликвидность, легкость транспортировки и то, что он превосходит существующие рынки, мере того, как растут геополитические риски, все это в совокупности поможет биткоину стать сильным соперником для инвестиций на уровне потребителей и инвесторов», - сказали они в интервью для Business Insider.
Рыночные результаты цифровой валюты за последний месяц не давали покоя многим.
Тони Леин (tlc) @tonilanec
•Сегодняшний биткоин составляет 75,300% от биткоина в 2011
• Прирост эфириума с 27 января 2016 года составил 7,328%
•Американские финансовые индексы, Trumped
3:05 - 23 Мая 2017
СМИ также во всю восхищаются биткоином, так, CNBC назвал его «новым золотом» и запустил специализированные функции в виртуальной валюте, подчеркивающие рост инвестиций.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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