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Топ 7 самых высокооплачиваемых CEO медиа-бизнеса в США

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Топ 7 самых высокооплачиваемых CEO медиа-бизнеса в США
В медиабизнесе можно заработать много денег, особенно если ты занимаешь должность главного исполнительного директора. Это основной вывод из нового исследования, проведенного AP и исполнительной компанией Equival, которые сопоставили данные об заработных платах директоров в 2016 году. Топ 7 руководителей работают в разных сферах: кабельное телевидение, кино- и телеидустрия, и даже в производстве видеоигр.



Самым высокооплачиваемым генеральным директором стал Томас Ратледж из Charter Communications, заработавший $ 98 млн в 2016 году. В прошлом году Charter объединилась с Time Warner Cable, чтобы избежать путаницы с материнской компанией HBO/Turner, чей генеральный директор также вошел в список. (Главный исполнительный директор Comcast, крупнейшего кабельного гиганта, также присутствует в списке).

После Рутледжа в рейтинге идет Лес Мунвес, сохранив свою телекоммуникационную сеть на первом месте, ему удалось получить 36,6% прибыли для акционеров в 2016 году. Но список состоит не только из представителей компаний телевещания. Роберт Котик, генеральный исполнительный директор игрового гиганта Activision Blizzard, занял пятое место с результатом $ 33,1 млн.

Согласно исследованию, руководители, работающие вне сферы медиабизнеса, отлично себя чувствовали в 2016 году. В прошлом году типичные исполнительные директора крупнейших компаний США наблюдали рост доходов до $ 11,5 млн или на 8,5%, учитывая зарплату, акции и другие компенсации. Это самый большой скачок за последние три года. А вот и сам список:

No 7: Джефф Бьюкес из Time Warner - $ 32,6 млн

No 6: Брайан Робертс из Comcast - $ 33 млн

No 5: Роберт Котик из Activision Blizzard - $ 33,1 млн

No 4: Дэвид Заслав из Discovery Communications - $ 37,2 млн

No 3: Боб Иджер из Disney - $ 41 млн

No 2: Лес Мунвес из CBS - $ 68,6 млн

No 1: Том Рутледж из Charter Communications - $ 98 млн


Перевод специально для mmgp.ru

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