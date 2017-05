Lonsdayl Премиум



Топ 7 самых высокооплачиваемых CEO медиа-бизнеса в США







Самым высокооплачиваемым генеральным директором стал Томас Ратледж из Charter Communications, заработавший $ 98 млн в 2016 году. В прошлом году Charter объединилась с Time Warner Cable, чтобы избежать путаницы с материнской компанией HBO/Turner, чей генеральный директор также вошел в список. (Главный исполнительный директор Comcast, крупнейшего кабельного гиганта, также присутствует в списке).



После Рутледжа в рейтинге идет Лес Мунвес, сохранив свою телекоммуникационную сеть на первом месте, ему удалось получить 36,6% прибыли для акционеров в 2016 году. Но список состоит не только из представителей компаний телевещания. Роберт Котик, генеральный исполнительный директор игрового гиганта Activision Blizzard, занял пятое место с результатом $ 33,1 млн.



Согласно исследованию, руководители, работающие вне сферы медиабизнеса, отлично себя чувствовали в 2016 году. В прошлом году типичные исполнительные директора крупнейших компаний США наблюдали рост доходов до $ 11,5 млн или на 8,5%, учитывая зарплату, акции и другие компенсации. Это самый большой скачок за последние три года. А вот и сам список:



No 7: Джефф Бьюкес из Time Warner - $ 32,6 млн



No 6: Брайан Робертс из Comcast - $ 33 млн



No 5: Роберт Котик из Activision Blizzard - $ 33,1 млн



No 4: Дэвид Заслав из Discovery Communications - $ 37,2 млн



No 3: Боб Иджер из Disney - $ 41 млн



No 2: Лес Мунвес из CBS - $ 68,6 млн



No 1: Том Рутледж из Charter Communications - $ 98 млн





Перевод специально для mmgp.ru



