Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Владыка Эльфов - elf-lord.com - РЕФБЭК 50%!

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Старый Сегодня, 21:28
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 312
Благодарностей: 45
УГ: 2
КП: 0.000
Владыка Эльфов - elf-lord.com - РЕФБЭК 50%!
Возвращаю 50% (3,5% от депозита) реферальных в экономической игре "Владыка Эльфов" (elf-lord.com)

Цитата:
Выплаты произвожу на кошелек Advanced Cash (рубли)
Для получения рефбэка необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке, которую можно получить написав мне любым удобным способом или перейти по этой ССЫЛКЕ.
Подробности для регистрации именно моим партнером
Будьте внимательны! Если Вы ранее заходили на сайт biznet.pw по другим ссылкам, то нужно удалить старые файлы cookie в Вашем браузере или просто зайти по моей реф. ссылке на сайт проекта в режиме «Инкогнито», если Вы пользуетесь браузером Google Chrome.
Если Вы всё еще не уверены, то для 100% гарантии, что Вы зарегистрировались по моей ссылке напишите мне после регистрации и ДО внесения депозита.

2. После внесения депозита закажите рефбэк в данной теме, напишите Ваш ник в проекте, сумму вклада и номер кошелька для выплаты рефбэка (в ЛС).

3. После получения рефбэка без напоминания отписываться в этой теме о факте получения с номером транзакции или прикреплять скрин. Если получили рефбэк и не написали об этом, то следующий рефбэк не выплачиваю, без обид.

4. Запрос рефбэка возможен в течение 48 часов после внесения депозита. Заявки на рефбэк позже этого срока приниматься не будут.

5. Обязательно закрашивайте последние несколько цифр Вашего и моего номера кошелька.

Важно! Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "скама" проекта выплачиватся не будут. Я такой же инвестор, как и Вы, и работу проекта не контролирую. Вы участвуете по собственной инициативе под личную отвественность и запрашивая рефбэк Вы подтверждаете это.

Всем максимального профита!

Контакты:
ЛС на форуме
VK - https://vk.com/andreiiv

Тема обсуждения игры "Владыка Эльфов" на форуме
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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