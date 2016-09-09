Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,559 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Viz, использующая ИИ для улучшения методов лечения инсульта, привлекла $7,5 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:16
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,322
Благодарностей: 142
УГ: 10
КП: 0.136
подарки
Viz, использующая ИИ для улучшения методов лечения инсульта, привлекла $7,5 млн

Решение Viz.ai мгновенно сравнивает скан пациента с сотнями тысяч других сканов. В этом случае ИИ используется для оказания помощи в неотложных медицинских случаях.

Viz, использующая ИИ для улучшения методов лечения инсульта, привлекла $7,5 млн от Innovation Endeavors венчурного фонда Эрика Шмидта.

"Развитие компьютерной науки, особенно в области машинного обучения, позволяет нам переосмыслить то, как осуществляется лечение", - говорит управляющий партнер Innovation Endeavors Дрор Берман.

По данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом в США, инсульт является пятой причиной смерти в США. "Когда мозг поврежден, имеет значение каждая секунда. Viz поможет сократить время спустя которое начинается оказание медицинской помощи. Медицинская диагностика на основе изображений помогает как можно более точно поставить диагноз", - говорится в заявлении компании.


Используя метод ИИ, Viz мгновенно сравнивает скан пациента с сотнями тысяч других сканов, тем самым создавая шаблоны заболеваний. Технология Viz может разделять сканы на разные категории, тем самым помогая врачам быстрее ставить правильные диагнозы.

Viz была основана тремя экспертами из разных уголков мира, как заявляет компания в своем заявлении: нейрохирург доктор Крис Манси из США; Израильский профессор Дэвид Голан, который специализируется на искусственном интеллекте и сетях глубокого обучения; Доктор Мано Рамачандран из Великобритании.




Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 21:27.
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mocana привлекла $11 млн для улучшения безопасности IoT Tigrenish Горячие новости 0 17.05.2017 16:17
Oncternal для новых методов лечения рака привлекла $18.4 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.02.2017 00:11
Acticor Biotech для лечения ишемического инсульта привлекла €1.5 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.02.2017 22:11
Eight для смарт матраса для улучшения сна привлекла $5 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.01.2017 03:20
Разработчик методов лечения аутоиммунных заболеваний AnTolRx привлек $4 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.09.2016 11:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tiu-bik
Спорт ПАММ-счет sergey70 (TN1) (BetPamm)
От tiu-bik в разделе «Архив»
Аватар muller
forextradecorp-forextradecorp.com
От muller в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
721% дохода: в США подсчитали доступность ипотеки в 102 странах
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TTLuck2017
Toyota объявляет о создании совместного предприятия с такси-сервисом Uber
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ratatara
Новосибирский бизнесмен вывел за рубеж $1 млн под видом покупки еды
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Мониторинг Хайпов
unionmoney.ru - Union Money
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,559
Тем
471,015
Сообщений
11,650,893

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube