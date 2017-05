forfor Любитель

Viz, использующая ИИ для улучшения методов лечения инсульта, привлекла $7,5 млн

Решение Viz.ai мгновенно сравнивает скан пациента с сотнями тысяч других сканов. В этом случае ИИ используется для оказания помощи в неотложных медицинских случаях.



Viz, использующая ИИ для улучшения методов лечения инсульта, привлекла $7,5 млн от Innovation Endeavors венчурного фонда Эрика Шмидта.



"Развитие компьютерной науки, особенно в области машинного обучения, позволяет нам переосмыслить то, как осуществляется лечение", - говорит управляющий партнер Innovation Endeavors Дрор Берман.



По данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом в США, инсульт является пятой причиной смерти в США. "Когда мозг поврежден, имеет значение каждая секунда. Viz поможет сократить время спустя которое начинается оказание медицинской помощи. Медицинская диагностика на основе изображений помогает как можно более точно поставить диагноз", - говорится в заявлении компании.





Используя метод ИИ, Viz мгновенно сравнивает скан пациента с сотнями тысяч других сканов, тем самым создавая шаблоны заболеваний. Технология Viz может разделять сканы на разные категории, тем самым помогая врачам быстрее ставить правильные диагнозы.



Viz была основана тремя экспертами из разных уголков мира, как заявляет компания в своем заявлении: нейрохирург доктор Крис Манси из США; Израильский профессор Дэвид Голан, который специализируется на искусственном интеллекте и сетях глубокого обучения; Доктор Мано Рамачандран из Великобритании.









