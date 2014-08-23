Украинские стартаперы запустили свой проект в Польше под новым названием "anyCars"

Создатели "eTachki" запустили аналог в Польше под названием "anyCars"
В этом месяце стартаперы и создатели проекта интернет аукциона автомобилей БУ "eTachki", открыли аналог в европейской стране. Первой страной стала Польша, а проект получил имя "anyCars". Для старта была выбрана столица Польши - Варшава. По планам охватить все города страны до конца года.
С. Орлов и О. Скрипченко рассказали, что польский проект будет работать по аналогии существующего украинского продукта. Суть проекта в том, что продавец должен посетить СТО и провести технический осмотр транспортного средства. После экспертной оценки автомобиль в виде лота получает определенное заключение и оценку, а далее попадает на аукцион. Торги проходят в закрытом виде и длятся около получаса. Если в результате торгов продавец соглашается на максимально предложенную сумму, то далее следует мгновенная сделка.
Стартаперы рассказали, что открыть начать бизнес в Польше у них получилось быстрее и легче, чем в Украине. В большей мере помог опыт полученный на первом этапе с проектом "eTachki". К тому же европейские пользователи уже приучены к разного видам аукционам и с легкостью в них участвуют.
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru