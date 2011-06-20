BETFIN COMPANY - betfin.company - РЕФБЭК 100%!

Возвращаю 100%
(3%
от депозита) реферальных в проекте BETFIN COMPANY (betfin.company)
Примечание:
Цитата:
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Выплаты произвожу на кошелек Advanced Cash или Рerfect Мoney
в случае выплат на Рerfect Мoney комиссия 0,5% за Ваш счёт.
Для получения рефбэка необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке, которую можно получить написав мне любым удобным способом или перейти по этой ССЫЛКЕ
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Подробности для регистрации именно моим партнером
Будьте внимательны! Если Вы ранее заходили на сайт betfin.company по другим ссылкам, то нужно удалить старые файлы cookie в Вашем браузере или просто зайти по моей реф. ссылке на сайт проекта в режиме «Инкогнито», если Вы пользуетесь браузером Google Chrome.
Если Вы всё еще не уверены, то для 100% гарантии, что Вы зарегистрировались по моей ссылке напишите мне после регистрации и ДО внесения депозита.
2. После внесения депозита закажите рефбэк в данной теме, напишите Ваш ник в проекте, сумму вклада и номер кошелька для выплаты рефбэка (в ЛС).
3. После получения рефбэка без напоминания отписываться в этой теме о факте получения с номером транзакции или прикреплять скрин. Если получили рефбэк и не написали об этом, то следующий рефбэк не выплачиваю, без обид.
4. Запрос рефбэка возможен в течение 48 часов после внесения депозита. Заявки на рефбэк позже этого срока приниматься не будут.
5. Обязательно закрашивайте последние несколько цифр Вашего и моего номера кошелька.
Важно! Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "скама" проекта выплачиватся не будут. Я такой же инвестор, как и Вы, и работу проекта не контролирую. Вы участвуете по собственной инициативе под личную отвественность и запрашивая рефбэк Вы подтверждаете это.
Всем максимального профита!
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ЛС на форуме
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