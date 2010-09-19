Фондовая биржа Euronext купила русско-американскую компанию FastMatch за $153 млн

Euronext — всемирно известная фондовая биржа купила 90% финтех-компании FastMatch, которую учредили финансисты из России Дмитрий Галинов и Владислав Рысин. Суммарный объем данной сделки равен 153 миллионам долларов, сообщило издание Forbes.
FastMatch представляет собой электронную коммуникационную сеть, предназначенную для заключения торговых сделок на рынке форекс. На этой платформе ведут торговлю крупнейшие банковские учреждения, высокочастотные трейдеры, крупнейшие маркетмейкеры, различные хедж-фонды и ритейлеры.
Данную сеть создали в 2012 году. Важным деловым партнером FastMatch с долевым участием в практически 40% являлась высокотехнологичная венчурная компания Next Fund (структурное подразделение Credit Suisse). Другими 40% владел форекс-брокер FXCM, ставший банкротом. Примерно 10% владели Галинов, Рысин и некоторые топ-менеджеры.
Два года тому назад FastMatch в два раза повысила собственную долю на рынке, а в ежедневном среднем обороте в прошлом году этот показатель увеличился на 52%. FastMatch расположила свои серверы в Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Помимо этого, компания владеет офисом для разработчиков в Российской Федерации.
Euronext представляет собой пан-европейскую фондовую биржу, которая имеет свои подразделения в Бельгии, Португалии, Голландии и Франции. Данная компания была учреждена в 2000 году. Кроме возможности торговли акциями и деривативами, эта биржа оказывает клиринговые услуги, а также предоставляет различную финансовую информацию.
По материалам firrma.ru
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