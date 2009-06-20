Биткоин преодолел отметку $2400

Биткойн достиг рекордно высокого уровня в среду, 24 мая 2017 года, превысив уровень в 2400 долларов, поскольку спрос на криптоактивы взлетел из-за создания новых токенов (цифровых активов) для привлечения финансирования для стартапов с использованием технологии блокчейн.
Биткойн достиг рекордной отметки в $ 2409 BTC = BTSP на платформе BitStamp и в последний раз вырос на 4,3% и составил $ 2,363. В этом году цена биткойнов выросла более чем в два раза.
Сообщается, что биткоином зачастую пользуется преступный мир и поэтому сейчас так очевиден его рост - таково мнение специалистов и экспертов из сферы борьбы с киберпреступностью.
Кроме того, на увеличение текущего значительного роста курса биткоина очень повляло увеличение спроса на другие цифровые валюты, продаваемые в так называемых «начальных предложениях монет», или ICO. Сейчас многие стартапы, которые завязаны на технологии блокчейн продают свои токены непосредственно населению для привлечения капитала без какого-либо регулирующего контроля.
«Биткойн вырос на 100% менее чем за 2 месяца. А Шанхайская фондовая биржа за это время упала почти на 10 процентов по сравнению с большинством мировых бирж. Вероятно, это не совпадение!», - заявил буквально вчера исполнительный директор инвесткомпании из США "DoubleLine Capital" господин Джеффри Гундлах.
Высокий спрос на биткойны в Японии также способствовал росту виртуальной валюты, которую можно пересылатьь как просто деньги по всему миру быстро и анонимно без необходимости центрального банковского регулятора.
Источник