Стартап Bulletproof производящий "пуленепробиваемый" кофе привлек более $19 млн.
Стартап Bulletproof 360, производитель "пуленепробиваемого" кофе и других полезных напитков и пищевых добавок, привлек более $19 млн в раунде финансирования серии B.
Раунд возглавила инвестиционная компания Cavu Venture Partners при участии Trinity Ventures.
Стартап намерен использовать привлеченные средства для развития своего бренда как в электронной коммерции так и в местах розничной торговли.
Под руководством основателя и главного исполнительного директора Дейва Аспри, и главного операционного директора Анны Коллинз, стартап предлагает такие торговые марки как Bulletproof Coffee, Brain Octane oil, FATwaterTM, Collagen Bars, Collagen Protein и многое другое.
Стартап Bulletproof также производит энергетические батончики и питательную воду – смесь воды и масла СЦТ.
Но основным продуктом стартапа является все же "пуленепробиваемый" кофе (bulletproof coffee) - напиток для похудения, в состав которого входят масла СЦТ (триглицериды средней цепи – вид легкоусвояемого жира) и сливочное масло.
В дополнение к двум существующим "пуленепробиваемых" кафе в Южной Калифорнии, стартап планирует расширить свою деятельность в текущем году в плане розничной торговли в Нью-Йорке и в других местах, которые пока не разглашаются.
Перевод специально для форума MMGP
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