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Стартап Bulletproof производящий "пуленепробиваемый" кофе привлек более $19 млн

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Старый Сегодня, 20:03
#1
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Стартап Bulletproof производящий "пуленепробиваемый" кофе привлек более $19 млн

Стартап Bulletproof производящий "пуленепробиваемый" кофе привлек более $19 млн.

Стартап Bulletproof 360, производитель "пуленепробиваемого" кофе и других полезных напитков и пищевых добавок, привлек более $19 млн в раунде финансирования серии B.

Раунд возглавила инвестиционная компания Cavu Venture Partners при участии Trinity Ventures.

Стартап намерен использовать привлеченные средства для развития своего бренда как в электронной коммерции так и в местах розничной торговли.

Под руководством основателя и главного исполнительного директора Дейва Аспри, и главного операционного директора Анны Коллинз, стартап предлагает такие торговые марки как Bulletproof Coffee, Brain Octane oil, FATwaterTM, Collagen Bars, Collagen Protein и многое другое.

Стартап Bulletproof также производит энергетические батончики и питательную воду – смесь воды и масла СЦТ.

Но основным продуктом стартапа является все же "пуленепробиваемый" кофе (bulletproof coffee) - напиток для похудения, в состав которого входят масла СЦТ (триглицериды средней цепи – вид легкоусвояемого жира) и сливочное масло.



В дополнение к двум существующим "пуленепробиваемых" кафе в Южной Калифорнии, стартап планирует расширить свою деятельность в текущем году в плане розничной торговли в Нью-Йорке и в других местах, которые пока не разглашаются.



Перевод специально для форума MMGP.

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 20:08
#2
Мастер
 
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Re: Стартап Bulletproof производящий "пуленепробиваемый" кофе привлек более $19 млн
Цитата:
Сообщение от Denver10 Посмотреть сообщение
Но основным продуктом стартапа является все же "пуленепробиваемый" кофе (bulletproof coffee) - напиток для похудения, в состав которого входят масла СЦТ (триглицериды средней цепи – вид легкоусвояемого жира) и сливочное масло.
Кофе кстати очень вкусное, масло вместо молока либо сливок очень даже ничего.
Непривычно, но вкусно В одной из кофейни Киева пил, только это был не Bulletproof к сожалению....
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Denver10 (Сегодня)
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Метки
инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартапы, стартапы, финансирование стартапа
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