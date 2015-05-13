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Carpe Data привлек $6,6 млн для информационных продуктов в страховой отрасли

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Carpe Data привлек $6,6 млн для информационных продуктов в страховой отрасли


Стартап Carpe Data, расположенный в Санта-Барбара (штат Калифорния), привлек $6,6 млн финансирования, закрыв раунд A для разработок информационных продуктов для страховой отрасли.
Инвестиции предоставил Aquiline Technology Growth в сотрудничестве с уже существующими инвесторами. Благодаря проведенному финансированию, Макс Чи из Aquiline Technology Growth, присоединится к совету директоров Carpe Data. Компания планирует использовать привлеченных капитал для расширения и ускорения разработок новых продуктов.

Основанная в 2016 году под руководством Макса Друкера (сейчас на должности исполнительного директора), Carpe Data предоставляет информационные продукты для страховых компаний, которые дают возможность страховщикам прогнозировать риски и реализовывать новые продукты для своих клиентов.

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Метки
новости, привлечение инвестиций, страхование, финансирование стартапа
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