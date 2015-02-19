veranika55 Профессионал

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Московский рынок недвижимости тонет в избытке квартир



Видя такой огромный спрос на жилье в Москве не стояли на месте и строительные компании, постоянно осваивая новые территории, снося старые заводы, пустыри, промышленные объекты, чтобы на их месте построить новое жилье для населения. Москва расширялась огромными темпами, все дальше и дальше уходя за пределы московской кольцевой дороги.



И вот сейчас ситуация коренным образом изменилась. И если вначале упала цена на жилье эконом класса, то которое находится вдалеке от центра и московского кольца, то сейчас нет денег даже у обеспеченных граждан, которые элитную недвижимость раньше скупали пачками и она расходилась как пирожки, еще на этапе закладки котлована.



Вначале года предложение на рынке элитной недвижимости увеличилось на 10%. Всего было введено в эксплуатацию 2.3 тысячи лотов на сумму 4 млрд. долларов. При повышении предложения спрос на элитном рынке упал на 25%. В долларовом отношении цена на элитную недвижимость упала на 50%. Сейчас все расчеты по покупке недвижимости происходят в рублях. Но даже цена в рублях упала на 8%.



Общее предложение всех видов квартир в Москве с начала года возросло на 7.3%. В 2015 году ввод жилья в новостройках увеличился на 80%, в 2016 еще на 20%.



Из-за огромного предложения на рынке новостроек спрос на вторичную недвижимость рухнул в 2.3 раза. Также сократилось число людей, скупающих квартиры пачками в надежде их перепродать. Если раньше 30% граждан покупали квартиры исключительно в инвестиционных целях, то сейчас доля таких людей упала до 7% хоть и цена на жилье резко упала.



Если раньше москвичи предпочитали не снижать цену. Доля людей сбрасывающих цену на жилье была 35%, то сейчас продавцы готовы пойти на все лишь бы продать квартиру. 80% продавцов сейчас сбрасывают цены на жилье. И не смотря на существенные скидки и сброс цен - время ожидания покупателя жилья возросло с 2 месяцев до 4 месяцев.



Практически все строительные фирмы работают в кредит. Такая ситуация на рынке недвижимости приведет к тому, что строительные компании не смогут обслуживать кредиты и по стране (не только Москва) пройдет волна банкротства застройщиков. В итоге, пострадают как обычно, покупатели недвижимости, внесшие деньги на стадии строительства, так как строительные фирмы просто не смогут достроить жилье из-за отсутствия средств.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...tir-1002039547



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/5925ab50a2bcd Не так давно купить квартиру в Москве желал чуть ли не каждый россиянин и цены на квартиры росли неслыханными темпами. Многие инвесторы рассматривали инвестиции в недвижимость как один из самых надежных видов капиталовложений и скупали квартиры пачками, надеясь "обвариться" на них в несколько раз продав квартиры через несколько лет.Видя такой огромный спрос на жилье в Москве не стояли на месте и строительные компании, постоянно осваивая новые территории, снося старые заводы, пустыри, промышленные объекты, чтобы на их месте построить новое жилье для населения. Москва расширялась огромными темпами, все дальше и дальше уходя за пределы московской кольцевой дороги.И вот сейчас ситуация коренным образом изменилась. И если вначале упала цена на жилье эконом класса, то которое находится вдалеке от центра и московского кольца, то сейчас нет денег даже у обеспеченных граждан, которые элитную недвижимость раньше скупали пачками и она расходилась как пирожки, еще на этапе закладки котлована.Вначале года предложение на рынке элитной недвижимости увеличилось на 10%. Всего было введено в эксплуатацию 2.3 тысячи лотов на сумму 4 млрд. долларов. При повышении предложения спрос на элитном рынке упал на 25%. В долларовом отношении цена на элитную недвижимость упала на 50%. Сейчас все расчеты по покупке недвижимости происходят в рублях. Но даже цена в рублях упала на 8%.Общее предложение всех видов квартир в Москве с начала года возросло на 7.3%. В 2015 году ввод жилья в новостройках увеличился на 80%, в 2016 еще на 20%.Из-за огромного предложения на рынке новостроек спрос на вторичную недвижимость рухнул в 2.3 раза. Также сократилось число людей, скупающих квартиры пачками в надежде их перепродать. Если раньше 30% граждан покупали квартиры исключительно в инвестиционных целях, то сейчас доля таких людей упала до 7% хоть и цена на жилье резко упала.Если раньше москвичи предпочитали не снижать цену. Доля людей сбрасывающих цену на жилье была 35%, то сейчас продавцы готовы пойти на все лишь бы продать квартиру. 80% продавцов сейчас сбрасывают цены на жилье. И не смотря на существенные скидки и сброс цен - время ожидания покупателя жилья возросло с 2 месяцев до 4 месяцев.Практически все строительные фирмы работают в кредит. Такая ситуация на рынке недвижимости приведет к тому, что строительные компании не смогут обслуживать кредиты и по стране (не только Москва) пройдет волна банкротства застройщиков. В итоге, пострадают как обычно, покупатели недвижимости, внесшие деньги на стадии строительства, так как строительные фирмы просто не смогут достроить жилье из-за отсутствия средств.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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