fora4ka Профессионал

Имя: Владимир Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 20.03.2016 Сообщений: 3,994 Благодарностей: 1,298 УГ: 3 КП: 0.146 подарки

emerex - emerex.me Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 23.05.2017



Языки: ENG, RU







Emerex









Описание:

Цитата: КОМПАНИЯ EMEREX LIMITED ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 24 ИЮЛЯ 1996 ГОДА.

С момента открытия и до 2016 года основным направлением компании являлся ИТ-консалтинг различных структур по вопросам финансовой, технической и технологической деятельности. Основная масса партнеров компании - это хедж фонды, биржи, брокеры и частные лица, занимающиеся трейдерством.



В 2016 году руководством компании было принято решение о расширении спектра своей деятельности. С этого момента EMEREX LIMITED занимается не только обслуживанием различных финансовых структур, но и начинает самостоятельную деятельность в трех новых направлениях, таких, как: P2P обмен криптовалюты, биржевая торговля и создание программного обеспечения для роботизации трейдерских процесов.



После детального изучения рынков, на которых планировалось ведение финансовой деятельности EMEREX LTD, ИТ-специалистами, совместно с маркетологами компании, была разработана программа emerex.me . Это позволило расширить торговый оборот компании и обеспечить выгодные условия сотрудничества потенциальным инвесторам. Тарифный план:







Цитата: Маркетинг EMEREX LTD представлен единым инвестиционным предложением на срок в 50 дней с ежедневной доходностью в 3%. В зависимости от вашей партнерской эффективности доходность может быть увеличена до 3.5%.

Подробности и особенности проекта:



-Платежные системы: - Bitcoin, Payeer, Perfect money, Advcash



-Минимальный вклад: - 10$



-Минимальная сумма на вывод: - 0.25$ для платежных систем PM, Payeer, AdvCash и 1$ для Bitcoin.



-Партнерская программа:



PARTNER - Необходимый оборот - 0-99$

Уровень вознаграждения :

1 линия 5%

2 линия 0%



INVESTOR - Необходимый оборот - 100-499$

Уровень вознаграждения :

1 линия 7%

2 линия 0%



PROMOTER - Необходимый оборот - 500-999$

Уровень вознаграждения :

1 линия 7%

2 линия 3%



MANAGER - Необходимый оборот - 1000-2499$

Уровень вознаграждения :

1 линия 8%

2 линия 3%



LEADER - Необходимый оборот - 2500-9999$

Уровень вознаграждения :

1 линия 9%

2 линия 4%



REPRESENTANTIVE - Необходимый оборот - 10000$

Уровень вознаграждения :

1 линия 10%

2 линия 5%



-Выплаты: Ручные



-Скрипт: Самопис



-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA



-Данные Whois:



Registrar: NameCheap, Inc.



Dates Created on 2017-03-19 - Expires on 2018-03-19



IP Address 185.186.52.135 is hosted on a dedicated server



Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM





Ссылка для регистрации через сайт!



Ссылка для регистрации через Телеграм! - Bitcoin, Payeer, Perfect money, Advcash- 10$- 0.25$ для платежных систем PM, Payeer, AdvCash и 1$ для Bitcoin.РучныеСамописCOMODO RSA Domain Validation Secure Server CARegistrar: NameCheap, Inc.Dates Created on 2017-03-19 - Expires on 2018-03-19IP Address 185.186.52.135 is hosted on a dedicated serverName Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COMName Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COMName Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COMName Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM

-Мой вклад:

Цитата: The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U726...->U14022638. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 16:50 24.05.17. Batch: 177053614. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Rich-and-Free-все вклады партнеров застрахованны! | Мой Телеграм

Честный и лучший обмен электронных валют | Новый блог хайп инвестора - Vkladovoy __________________