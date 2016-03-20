Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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emerex - emerex.me

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 3,994
Благодарностей: 1,298
УГ: 3
КП: 0.146
подарки
emerex - emerex.me
Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 23.05.2017

Языки: ENG, RU



Emerex




Описание:

Цитата:
КОМПАНИЯ EMEREX LIMITED ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 24 ИЮЛЯ 1996 ГОДА.
С момента открытия и до 2016 года основным направлением компании являлся ИТ-консалтинг различных структур по вопросам финансовой, технической и технологической деятельности. Основная масса партнеров компании - это хедж фонды, биржи, брокеры и частные лица, занимающиеся трейдерством.

В 2016 году руководством компании было принято решение о расширении спектра своей деятельности. С этого момента EMEREX LIMITED занимается не только обслуживанием различных финансовых структур, но и начинает самостоятельную деятельность в трех новых направлениях, таких, как: P2P обмен криптовалюты, биржевая торговля и создание программного обеспечения для роботизации трейдерских процесов.

После детального изучения рынков, на которых планировалось ведение финансовой деятельности EMEREX LTD, ИТ-специалистами, совместно с маркетологами компании, была разработана программа emerex.me . Это позволило расширить торговый оборот компании и обеспечить выгодные условия сотрудничества потенциальным инвесторам.
Тарифный план:




Цитата:
Маркетинг EMEREX LTD представлен единым инвестиционным предложением на срок в 50 дней с ежедневной доходностью в 3%. В зависимости от вашей партнерской эффективности доходность может быть увеличена до 3.5%.

Подробности и особенности проекта:


-Платежные системы: - Bitcoin, Payeer, Perfect money, Advcash

-Минимальный вклад: - 10$

-Минимальная сумма на вывод: - 0.25$ для платежных систем PM, Payeer, AdvCash и 1$ для Bitcoin.

-Партнерская программа:

PARTNER - Необходимый оборот - 0-99$
Уровень вознаграждения :
1 линия 5%
2 линия 0%

INVESTOR - Необходимый оборот - 100-499$
Уровень вознаграждения :
1 линия 7%
2 линия 0%

PROMOTER - Необходимый оборот - 500-999$
Уровень вознаграждения :
1 линия 7%
2 линия 3%

MANAGER - Необходимый оборот - 1000-2499$
Уровень вознаграждения :
1 линия 8%
2 линия 3%

LEADER - Необходимый оборот - 2500-9999$
Уровень вознаграждения :
1 линия 9%
2 линия 4%

REPRESENTANTIVE - Необходимый оборот - 10000$
Уровень вознаграждения :
1 линия 10%
2 линия 5%


-Выплаты: Ручные

-Скрипт: Самопис

-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

-Данные Whois:

Registrar: NameCheap, Inc.

Dates Created on 2017-03-19 - Expires on 2018-03-19

IP Address 185.186.52.135 is hosted on a dedicated server

Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM


Ссылка для регистрации через сайт!

Ссылка для регистрации через Телеграм!

-Мой вклад:
Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U726...->U14022638. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 16:50 24.05.17. Batch: 177053614.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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