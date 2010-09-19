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Affinity привлек $13,5 млн для интеллектуальной платформы для финансовых компаний

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Affinity привлек $13,5 млн для интеллектуальной платформы для финансовых компаний


Стартап Affinity из Сан-Франциско (штат Калифорния), разработавший интеллектуальную платформу по управлению внутренней сетью для компаний финансового сектора, привлек венчурное финансирование в размере 13,5 миллиона долларов.

Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания 8VC. Кроме того, в данном финансировании участвовали Sway Ventures, Pear Ventures, Great Oaks Venture Capital, Western Technology Investment и ангельские инвесторы, включая Чарли Сонгхерста.



Стартап Affinity был основан Рэем Чжоу (генеральным директором), Шабхемом Гоэлем, а также руководителем технического отдела Адамом Перельманом. Affinity предоставляет клиентам из финансового сектора запатентованную технологическую платформу, которая с помощью искусственного интеллекта объединяет, структурирует и анализирует миллионы точек данных из электронной почты, событий календаря, CRM-объектов и сторонних источников данных и использует всю эту информацию для:

— ответов на любой вопрос о всей внутрисетевой структуре фирмы, например на такие вопросы, как «Кто принес нам больше всего сделок в прошлом квартале?» или «С кем из наших менеджеров из Нью-Йорка мы не встречались более одного месяца?»;

— автоматизации ввода данных;

— оперативного информирования пользователей о стратегических сделках, переговорах, отношениях и прочей важной информации внутри сети.

Кроме своего уникального интеллектуального продукта, компания активно развивает и интеграцию с другими CRM-провайдерами, чтобы донести свою технологию искусственного интеллекта до финансовых компаний любых размеров.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/05/affin...financing.html

https://text.ru/antiplagiat/59259ef9189cb
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