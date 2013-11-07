Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,542 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bitpay Crypto Limited - bitpay.top

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:58
#1
HyipClub.Club
Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 4,313
Благодарностей: 3,474
УГ: 17
КП: 0.483
подарки
Bitpay Crypto Limited - bitpay.top
Я не админ и админа не знаю!

Новый проект: Bitpay Crypto Limited

Легенда

Цитата:
Мы торгуем основными криптовалютами на крупнейших мировых криптовалютных биржах. На фоне подъема интереса к криптоавлютным средствам во всем мире, наш бизнес на сегодняшний день проявляет высокую востребованность. А это, соответственно, гарантирует занятость нашей команды, обеспечивает стабильный доход для компании и предоставляет возможности для дальнейшего развития и роста нашего бизнеса в перспективе. Наш бизнес стабилен и поступательно эволюционирует вместе с развитием криптовалютных финансовых операций в мировой экономике.

Развивая криптовалютный трейдинг, мы способствуем популяризации таких криптовалют, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и других перспективных, с точки зрения вложений, криптовалютных средств. Являясь полноценным платежным инструментом, а также будучи свободной от влияния на свой курс состояния экономики любой страны мира, криптовалюта способствует стабилизации экономических взаимоотношений и наша миссия – создавать условия для всестороннего расширения возможностей заключения сделок с использованием криптовалют как полноценной фиатной валюты.

Расширяясь и объединяя инвесторов со всего мира на базе нашей инвестиционной программы, мы видим открывающиеся перспективы для дальнейшего развития компании. Вкладывая деньги и расширяя свое присутствие, компания неуклонно увеличивает капиталооборот и укрепляет свои позиции на международном рынке криптовалютного трейдинга. Это создает максимально благоприятные условия для инвестирования, когда каждый инвестор компании уверен в том, что его деньги эффективно работают под управлением инвестиционной-финансовой структуры Bitpay Crypto Limited.
Старт 24.05.2017

Планы

4% в день на 40 дней


-Принимают: Bitcoin, Advcash (верифиц.)
-ДДОС Защита - Cloudflare Business account
-SSL - Comodo wildcard positive ssl (Green Bar SSL в течении 10 рабочих дней)
-Выделенный сервер
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 7%-2%-1%
-Скрипт - Самописный
-Выплаты - Инстант

Whois

Цитата:
DOMAIN INFORMATION
Domain:bitpay.top
Registrar:PDR Ltd
Registration Date:2017-04-18
Expiration Date:2018-04-18
Updated Date:2017-04-18
Status:clientTransferProhibited
Name Servers: pat.ns.cloudflare.com
ajay.ns.cloudflare.com


Мой депозит!

Хорошего Дня Всем!
__________________


InvestorsStartPage - портал № 1 для профессиональных инвесторов
HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
$ROLEX$ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BitPay не видит альтернативы Биткойну pilot10 Новости криптовалют 5 28.03.2017 06:21
BitPay присоединяется к блокчейн-платформе от Microsoft Алена Соколова Новости криптовалют 3 06.01.2016 22:57
Проект BitPay может изменить интернет Alex356 Новости криптовалют 2 02.11.2014 11:36
bitpay.com ищу информацию Skripach Криптовалюты: общий форум 0 10.11.2013 01:11
bitpay.com, вопрос Skripach Биллинги 0 07.11.2013 04:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tigr
Referral Dreams - www.referraldreams.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VorloN
Kinser с днем рождения!
От VorloN в разделе «Поздравления»
Аватар Orest 2000
Google разработал приложение для оффлайн-просмотра YouTube
От Orest 2000 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар INVEST01
Видео: Инвестор и интернет-царь Алишер Усманов. Философия ДЕНЕГ
От INVEST01 в разделе «Финансы: обсуждение видео»
Аватар Masterr
plutusproject.com - plutus project
От Masterr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
В Беларуси блокчейн станет частью фундамента в строительстве IT-страны
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
411,542
Тем
470,974
Сообщений
11,650,057

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube