Bitpay Crypto Limited - bitpay.top

Мы торгуем основными криптовалютами на крупнейших мировых криптовалютных биржах. На фоне подъема интереса к криптоавлютным средствам во всем мире, наш бизнес на сегодняшний день проявляет высокую востребованность. А это, соответственно, гарантирует занятость нашей команды, обеспечивает стабильный доход для компании и предоставляет возможности для дальнейшего развития и роста нашего бизнеса в перспективе. Наш бизнес стабилен и поступательно эволюционирует вместе с развитием криптовалютных финансовых операций в мировой экономике.
Развивая криптовалютный трейдинг, мы способствуем популяризации таких криптовалют, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и других перспективных, с точки зрения вложений, криптовалютных средств. Являясь полноценным платежным инструментом, а также будучи свободной от влияния на свой курс состояния экономики любой страны мира, криптовалюта способствует стабилизации экономических взаимоотношений и наша миссия – создавать условия для всестороннего расширения возможностей заключения сделок с использованием криптовалют как полноценной фиатной валюты.
Расширяясь и объединяя инвесторов со всего мира на базе нашей инвестиционной программы, мы видим открывающиеся перспективы для дальнейшего развития компании. Вкладывая деньги и расширяя свое присутствие, компания неуклонно увеличивает капиталооборот и укрепляет свои позиции на международном рынке криптовалютного трейдинга. Это создает максимально благоприятные условия для инвестирования, когда каждый инвестор компании уверен в том, что его деньги эффективно работают под управлением инвестиционной-финансовой структуры Bitpay Crypto Limited.
Старт 24.05.2017
Планы
4% в день на 40 дней
-Принимают: Bitcoin, Advcash (верифиц.)
-ДДОС Защита - Cloudflare Business account
-SSL - Comodo wildcard positive ssl (Green Bar SSL в течении 10 рабочих дней)
-Выделенный сервер
-Домен - на 1 год
-Реф программа - 7%-2%-1%
-Скрипт - Самописный
-Выплаты - Инстант
Whois
Цитата:
DOMAIN INFORMATION
Domain:bitpay.top
Registrar:PDR Ltd
Registration Date:2017-04-18
Expiration Date:2018-04-18
Updated Date:2017-04-18
Status:clientTransferProhibited
Name Servers: pat.ns.cloudflare.com
ajay.ns.cloudflare.com