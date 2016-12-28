Microsoft приобретает компанию Hexadite за $100 млн

Microsoft приобрела компанию по кибербезопасности Hexadite за $100 млн.
Компания Hexadite, базирующаяся в Бостоне и имеющая научно-исследовательский центр в Израиле, предоставляет технологии для автоматизации отражения кибератак, которые, по ее словам, повышают производительность и снижают затраты для предприятий.
Официальные лица Microsoft отказались от комментариев. В Hexadite тоже пока отказываются от комментариев.
Инвесторами Hexadite являются Hewlett Packard Ventures и венчурные компании TenEleven и YL Ventures.
В Microsoft еще в январе заявили, что планируют продолжать вкладывать более $1 млрд в исследования и разработки в области кибербезопасности в ближайшие годы.
Перевод специально для mmgp.ru