Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,542 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Число мошеннических кредитов в России выросло на 30%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:47
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,363
Благодарностей: 1,696
УГ: 21
КП: 0.128
подарки
Число мошеннических кредитов в России выросло на 30%


По данным объединенного кредитного бюро в 2016 году на 30% увеличилось количество проблемных кредитов выданных финансовыми организациями. Кредитное бюро собирает общую информацию по кредитам, предоставленным как банками, так и микрофинансовыми организациями.

Проблемными считаются кредиты, по которым не было произведено ни одного платежа в течение 4 месяцев в момента выдачи.

От действий мошенников финансовые учреждения потеряли 13.6 миллиардов рублей, а количество выданных проблемных кредитов достигло 334 тысячи. Если количество выданных проблемных ссуд возросло на 30% то общая сумма проблемных долгов выросла только на 1%.

В 2016 году на долю проблемных приходилось 1.3% от общего числа выданных кредитов, в то время как в 2015 году проблемные кредиты занимали 1.1% от общего числа выданных кредитов. Всего за 2015 год было выдано 252 тысячи проблемных кредитов.

Уменьшился и общий размер проблемного кредита. Если в 2015 году он составлял 54 тысячи рублей, то в 2016 году он стал равняться 41 тысячи рублей.

Резкое увеличение количества выданных проблемных кредитов при также достаточно сильном снижении общей суммы проблемного кредита говорит о том, что на долю проблемных кредитов все больше приходится кредитов и ссуд, выданных не банками, а микрофинаносовыми организациями, которые обычно выдают небольшие суммы (до получки). Банки проводят более тщательный анализ платежеспособности потенциального клиента, предъявляют к ним более жесткие требования, используя при работе специальные программы, данные бюро кредитных историй, социальных сетей, биометрические данные. Микрофинансовые организации не предъявляют таких жестких требований к своим потенциальным клиентам, так как риск их потерь заложен в высоких процентных ставках. Обычно те люди, которые не могут получить кредиты в банках идут в микрофинансовые организации. Поэтому столь велик процент невозвратов вкладов в микрофинансовых организациях. Ужесточение анти коллекторского законодательства, когда коллекторов, которые обслуживают микрофинансовые организации лишили многих возможностей еще больше увеличили число не возвратов ссуд, выданных микрофинансовыми организациями. Причем возросло количество займов уже изначально взятых без намерения их погашать, по которым не было сделано ни одного платежа и уже не будет. Такая ситуация приведет к тому, что микрофинансовые организации, так же как и банки будут ужесточать требования к выбору клиентов, либо начнут закрываться. Время выбивания долгов с помощью коллекторов прошло.


Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9759313

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59259c649b52e
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.
Runalinx. GCProfits.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Число просроченных кредитов физлиц выросло на 7% Анна Чернобай Банковский форум 2 11.02.2017 23:39
Число малоимущих в России выросло на 8 млн за три месяца DepecheM Новости в мире финансов и инвестиций 8 17.08.2016 17:42
ФНС: в России выросло число миллиардеров и миллионеров Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.07.2015 13:45
Число банкротств в России выросло на 20% Roman101 Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.02.2015 02:19
Число миллионеров в России за год выросло на 18,5% Roman101 Новости в мире финансов и инвестиций 3 11.06.2014 18:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dmitrytkachev
В России растёт спрос на «Кировцы»
От dmitrytkachev в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SickWell
Фундаментальный анализ от bfx.ru
От SickWell в разделе «Аналитика от компаний»
Аватара нет
Третье послание к человечеству
От beladona в разделе «Непознанное»
Аватар all-hyips
Niveus Investments - niveusinvestments.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
RBS начнет тестировать на клиентах чат-бота с искусственным интеллектом
От clipman77 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар VVarrior
Куплю HYIP монитор!!!
От VVarrior в разделе «Архив»
.     
Пользователей
411,542
Тем
470,974
Сообщений
11,650,058

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube