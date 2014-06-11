Число мошеннических кредитов в России выросло на 30%

По данным объединенного кредитного бюро в 2016 году на 30% увеличилось количество проблемных кредитов выданных финансовыми организациями. Кредитное бюро собирает общую информацию по кредитам, предоставленным как банками, так и микрофинансовыми организациями.
Проблемными считаются кредиты, по которым не было произведено ни одного платежа в течение 4 месяцев в момента выдачи.
От действий мошенников финансовые учреждения потеряли 13.6 миллиардов рублей, а количество выданных проблемных кредитов достигло 334 тысячи. Если количество выданных проблемных ссуд возросло на 30% то общая сумма проблемных долгов выросла только на 1%.
В 2016 году на долю проблемных приходилось 1.3% от общего числа выданных кредитов, в то время как в 2015 году проблемные кредиты занимали 1.1% от общего числа выданных кредитов. Всего за 2015 год было выдано 252 тысячи проблемных кредитов.
Уменьшился и общий размер проблемного кредита. Если в 2015 году он составлял 54 тысячи рублей, то в 2016 году он стал равняться 41 тысячи рублей.
Резкое увеличение количества выданных проблемных кредитов при также достаточно сильном снижении общей суммы проблемного кредита говорит о том, что на долю проблемных кредитов все больше приходится кредитов и ссуд, выданных не банками, а микрофинаносовыми организациями, которые обычно выдают небольшие суммы (до получки). Банки проводят более тщательный анализ платежеспособности потенциального клиента, предъявляют к ним более жесткие требования, используя при работе специальные программы, данные бюро кредитных историй, социальных сетей, биометрические данные. Микрофинансовые организации не предъявляют таких жестких требований к своим потенциальным клиентам, так как риск их потерь заложен в высоких процентных ставках. Обычно те люди, которые не могут получить кредиты в банках идут в микрофинансовые организации. Поэтому столь велик процент невозвратов вкладов в микрофинансовых организациях. Ужесточение анти коллекторского законодательства, когда коллекторов, которые обслуживают микрофинансовые организации лишили многих возможностей еще больше увеличили число не возвратов ссуд, выданных микрофинансовыми организациями. Причем возросло количество займов уже изначально взятых без намерения их погашать, по которым не было сделано ни одного платежа и уже не будет. Такая ситуация приведет к тому, что микрофинансовые организации, так же как и банки будут ужесточать требования к выбору клиентов, либо начнут закрываться. Время выбивания долгов с помощью коллекторов прошло.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9759313
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