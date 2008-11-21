Pepecash - непонятный форк или перспективная криптовалюта?

Идею для создания очередного форка предприниматели черпают с разных источников. Им хочется создать совершеннейший продукт, поэтому приходится мониторить статистику различных сфер нашей жизни. Так, как сейчас, стало привычным делом посвящать новый товар популярным героям кинолент и мультсериалов, то один латиноамериканский бизнесмен, имя которого никто не знает, создал сообщество и открыл биржу изображений лягушки Пепе на основе блокчейн-платформы «Counterparty»
. Насколько перспективен данный форк, можно понять, ознакомившись с его кратким обзором.
Pepecash – спасительница венесуэльских предпринимателей!
Лучшие криптовалюты
мира часто имеют уникальное начало развития. К их числу можно спокойно добавить и новый форк Pepecash
(точнее, Rare Пепа – карты + криптовалюта). Экономический кризис в Венесуэле заставил задуматься бизнесменов о том, как на фоне обесценивающегося боливара сохранить свой заработок и не понести убытки. Это подтолкнуло к созданию уникальной криптовалюты, которая и прибыль поможет сохранить и будет пользоваться популярностью у обычных потребителей. Так и появился на свет криптовалютный сервис «Rare Pepe Directory»
- папка с уникальными Пепе. Сайт позволяет зарегистрированным посетителям получить персональный кошелек «Rare Pepe Wallet»
для накопления и хранения карточек с изображением лягушки. Все картинки имеют персональный токен, зафиксированный в блокчейн блоке.
Бизнесмены Венесуэлы стали активно покупать форк Pepecash за доллары, чтобы за эту криптовалюту приобрести коллекционные рисунки лягушонка Пепе и рассчитаться ими с партнерами за оказанные услуги. Хотя такой расчет первое время особо всерьез не воспринимался, но когда был подведен итог заработков, то предприниматели остались довольны и выразили искреннюю благодарность создателю криптовалютного лягушонка.
Имеются ли перспективы у Pepecash?
Майнинг криптовалюты
Пепе сводится к созданию новых коллекционных изображений земноводного героя. На сайте форка можно не только зарабатывать, а еще погружаться в развлекательный процесс игры «Rare Pepe Party»
, содержащий в себе элементы RPG. Также на «Rare Pepe Directory»
запущен краудфандинговый сервис.
Цена криптовалюты
стабильно растет. Фаны криптосообщества активно поддерживают и рекламируют форк. Производительность картинок на высоком уровне. Разработчики создали такой код, что майнинг криптовалюты
позволяет создавать уникальные картинки без повторений. Поэтому каждое новое изображение лягушонка автоматически считается раритетным экземпляром. Купить криптовалюту
можно у пользователей сети.
В завершение
Трудно говорить о перспективе данной валюты, хотя она уже и числится в рейтинге некоторых мониторингов. В этом вы сами можете убедиться, взглянув на скрины.
Динамика роста курса отслеживается неплохая.
И если так разобраться, то вся продукция, посвященная покемонам, пользуется огромнейшим успехом и приносит создателям колоссальные суммы прибыли, так почему бы и изображениям лягушонка Пепе не достигнуть этих высот. А вы что скажете по этому поводу? Стоит ли добавлять Pepecash в инвестиционный портфель?
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Автор: Александра 81
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