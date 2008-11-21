Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,542 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Pepecash - непонятный форк или перспективная криптовалюта?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Планируете приобретать картинки лягушонка?
Да! 0 0%
Нет! 0 0%
Уже приобрёл! 0 0%
Подумаю 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:40
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 7,183
Благодарностей: 2,280
УГ: 5
КП: 0.273
подарки
Pepecash - непонятный форк или перспективная криптовалюта?
Идею для создания очередного форка предприниматели черпают с разных источников. Им хочется создать совершеннейший продукт, поэтому приходится мониторить статистику различных сфер нашей жизни. Так, как сейчас, стало привычным делом посвящать новый товар популярным героям кинолент и мультсериалов, то один латиноамериканский бизнесмен, имя которого никто не знает, создал сообщество и открыл биржу изображений лягушки Пепе на основе блокчейн-платформы «Counterparty». Насколько перспективен данный форк, можно понять, ознакомившись с его кратким обзором.



Pepecash – спасительница венесуэльских предпринимателей!

Лучшие криптовалюты мира часто имеют уникальное начало развития. К их числу можно спокойно добавить и новый форк Pepecash (точнее, Rare Пепа – карты + криптовалюта). Экономический кризис в Венесуэле заставил задуматься бизнесменов о том, как на фоне обесценивающегося боливара сохранить свой заработок и не понести убытки. Это подтолкнуло к созданию уникальной криптовалюты, которая и прибыль поможет сохранить и будет пользоваться популярностью у обычных потребителей. Так и появился на свет криптовалютный сервис «Rare Pepe Directory» - папка с уникальными Пепе. Сайт позволяет зарегистрированным посетителям получить персональный кошелек «Rare Pepe Wallet» для накопления и хранения карточек с изображением лягушки. Все картинки имеют персональный токен, зафиксированный в блокчейн блоке.

Бизнесмены Венесуэлы стали активно покупать форк Pepecash за доллары, чтобы за эту криптовалюту приобрести коллекционные рисунки лягушонка Пепе и рассчитаться ими с партнерами за оказанные услуги. Хотя такой расчет первое время особо всерьез не воспринимался, но когда был подведен итог заработков, то предприниматели остались довольны и выразили искреннюю благодарность создателю криптовалютного лягушонка.

Имеются ли перспективы у Pepecash?

Майнинг криптовалюты Пепе сводится к созданию новых коллекционных изображений земноводного героя. На сайте форка можно не только зарабатывать, а еще погружаться в развлекательный процесс игры «Rare Pepe Party», содержащий в себе элементы RPG. Также на «Rare Pepe Directory» запущен краудфандинговый сервис.

Цена криптовалюты стабильно растет. Фаны криптосообщества активно поддерживают и рекламируют форк. Производительность картинок на высоком уровне. Разработчики создали такой код, что майнинг криптовалюты позволяет создавать уникальные картинки без повторений. Поэтому каждое новое изображение лягушонка автоматически считается раритетным экземпляром. Купить криптовалюту можно у пользователей сети.

В завершение

Трудно говорить о перспективе данной валюты, хотя она уже и числится в рейтинге некоторых мониторингов. В этом вы сами можете убедиться, взглянув на скрины.



Динамика роста курса отслеживается неплохая.




И если так разобраться, то вся продукция, посвященная покемонам, пользуется огромнейшим успехом и приносит создателям колоссальные суммы прибыли, так почему бы и изображениям лягушонка Пепе не достигнуть этих высот. А вы что скажете по этому поводу? Стоит ли добавлять Pepecash в инвестиционный портфель?



------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Честный и быстрый обмен электронных валют
Лучший бот о проектах и вкладах! Рефбэк!
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
PRIZM - новая перспективная криптовалюта Апокалипсис2 Новые и перспективные криптовалюты 70 Сегодня 12:11
Криптовалюта Rise [ICO] [Форк на основе Lisk] Влад Давлетшин Другие криптовалюты 14 03.07.2016 22:40
Кризис Эфириума: форк или не форк clipman77 Новости криптовалют 0 02.07.2016 18:58
Непонятный проект! МЛМ? ankor Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1 21.11.2008 21:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Путин опасается московского Майдана - Der Spiegel
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар relaxman95
hotcapital.net - HotCapital
От relaxman95 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Как купить номер или арендовать 8-800
От Дмитрий Катушкин в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Globomen
Эксперты назвали лучшие банки для онлайн-кредитования
От Globomen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар kingcasha
Укр.-беларусский стартап работает над устройствами, которые управляются силой мысли
От kingcasha в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар F-Monitor
AeonSurf - aeonsurf.com
От F-Monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,542
Тем
470,974
Сообщений
11,650,058

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube