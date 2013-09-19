Зарплатные мечты россиян оторвались от реальности

Сумма желаемого россиянами дохода для семьи из трех человек в 2017 году составила 83,6 тысяч рублей в месяц, что на 11,8 тысяч рублей выше показателя ее реального заработка (71,8 тысяч рублей), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир» по результатам опроса 1,5 тысяч человек.
Данные о реальном доходе несколько разнятся с цифрами официальной статистики: согласно Росстату, в номинальном выражении доходы населения РФ в апреле этого года составили в среднем 30,493 тысяч рублей в месяц, то есть, менее 61 тысячи рублей на семью с двумя работающими взрослыми и одним ребенком.
Согласно «Ромиру», в 2015 году запросная сумма «для нормальной жизни» равнялась 68,9 тысячи рублей, в 2016 — 72,7 тысяч рублей. В эти два кризисных года денежные запросы практически совпадали с показателем реальной зарплаты — 66,4 тысяч рублей и 72,4 тысячи рублей, соответственно.
Наиболее популярная сумма желаемого дохода среди опрошенных — 60-90 тысяч рублей, ее выбрали 24% респондентов. Диапазон 45-60 тысяч рублей указали 22%. Каждая шестая семья в России (17%) готова довольствоваться семейным бюджетом на трех человек в размере до 45 тысяч рублей. Такая же доля респондентов хотела бы получать от 90 тысяч до 120 тысяч в месяц на семью.
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