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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,818 Благодарностей: 939 УГ: 22 КП: 0.175 подарки

Стартап Coins привлёк $5 млн в онлайн-платформу построенную на технологии блокчейн



Сообщается, что филиппинский стартап Коинс ("



Поступившие средства будут направлены на дальнейшее расширение присутствия этой платформы в регионе, а также дадут возможность стартапу запустить дополнительные услуги по осуществлению платежей через кассы и установлению новых партнерских отношений с мерчантами для улучшения обслуживания клиентов сервиса.



Этот последний транш инвестиций поступил почти через семь месяцев после того, как этот филиппинский стартап привлёк в раунде финансирования серии "A" 5 млн долл. США от американского венчурного фонда Quona Capital’s Accion Frontier Inclusion Fund.



И последний раунд финансирования в серии "A" позволил Coins привлечь в общей сложности на своё развитие более 9,4 млн долл. США.



В рамках заключенной сделки г-н Джеймс Кавинесс, вице-президент и главный директор по продуктам платежного провайдера Naspers PayU, стал новым членом Совета директоров этого стартапа.



Основанный в 2014 году предпринимателями из Силиконовой долины Роном Хоузом (Ron Hose) и Рунаром Петарссеном (Runar Petursson), стартап Coins позволяет любому лицу, в том числе не владельцу банковского счета, получать доступ к финансовым услугам непосредственно со своего смартфона. Пользуясь сервисом Coins, клиенты получают доступ к мобильному кошельку и к таким услугам, как денежные переводы, мобильное эфирное время, оплата счетов, а также возможность совершения онлайн-покупок в более чем 100 000 торгово-сервисных точках.



На сегодняшний день компания утверждает, что на её сервис уже подписалось более 1 млн клиентов.



В настоящее время стартап Coins оказывает свои услуги в основном на Филиппинах и в Таиланде, но планирует свой заход и на другие рынки тоже, где доступ потребителей к традиционным финансовым услугам, таким как кредит, банковские сервисы и денежные переводы, либо ограничен, либо слишком дорог.



А в прошлом году Coins объединились с сетью магазинов 7-Eleven, чтобы предлагать мгновенные зачисления платежей во всех их 1600 магазинах расположенных на Филиппинах.



"Несомненно стартап Coins проделал отличную работу по предоставлению потребителям легкого и экономичного доступа к очень важным финансовым услугам", - заявил г-н Кавернесс. "Благодаря своей безопасной постоянно растущей онлайн-платформе, построенной на захватывающей и потенциально пробивной технологии блокчейн, мы ожидаем, что Coins также и дальше продолжит расти и расширяться в странах Юго-Восточной Азии".



Стартап Coins действительно уже стал ключевым компонентом повседневной жизни наших клиентов, позволяя им делать всё - начиная от совершения всякого рода переводов и до покупок в Интернете", - такой комментарий дал генеральный директор этого стартапа г-н Рон Хосе. "А с инвестиционной компанией Naspers Ventures мы получили великолепного партнера в своей миссии по демократизации финансовых услуг, делая их легкодоступными и удобными для использования кем угодно. Мы очень рады, что в союзе с ними мы работаем над созданием более лучшего финансового будущего."



Основанный более 100 лет тому назад, в 1915 году и на текущий момент медиаконгломерат "Naspers" является глобальной медиа группой и одним из крупнейших технологических инвесторов в мире. Действуя в более чем 130 странах мира и на рынках с долгосрочным потенциалом роста, Naspers создает ведущие компании, которые помогают людям и обогащают местные сообщества. Сейчас этот конгломерат в основном запускает онлайн-платформы Интернете с видео развлекательным контентом. Naspers инвестировал в приобретенные или запущенные компании, включая такие гиганты как: Avito, Brainly, Codecademy, eMAG, Flipkart, ibibo, iFood, letgo, Media24, Movile, MultiChoice, OLX, PayU, Showmax, SimilarWeb, SinDelantal, Twiggle и Udemy.



Технология блокчейн представляет собой децентрализованные, распределенные регистры, которые фиксируют операции поддающимся проверке, безопасным и постоянным образом. Первоначально используемая для цифровых валют, технология блокчейн позволяют передавать данные без необходимости использования доверенного центра или центрального сервера. Устраняя необходимость в посредниках, системы построенные на технологии блокчейн могут способствовать быстрому эффективному расчету платежей между сторонами.



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Перевод специально для mmgp. ru



https://text.ru/antiplagiat/592593bfc1a6b Сообщается, что филиппинский стартап Коинс (" Coins "), представляющий собой платформу для совершения мобильных платежей с помощью блокчейн технологии и услугами, которой пользуются клиенты из Таиланда и Филиппин, сегодня закрыл раунд финансирования в размере 5 млн долл. США и средства поступили от глобального медиаконгломерата группы Naspers Group через его венчурную инвестиционную компанию под названием Naspers Ventures.Поступившие средства будут направлены на дальнейшее расширение присутствия этой платформы в регионе, а также дадут возможность стартапу запустить дополнительные услуги по осуществлению платежей через кассы и установлению новых партнерских отношений с мерчантами для улучшения обслуживания клиентов сервиса.Этот последний транш инвестиций поступил почти через семь месяцев после того, как этот филиппинский стартап привлёк в раунде финансирования серии "A" 5 млн долл. США от американского венчурного фонда Quona Capital’s Accion Frontier Inclusion Fund.И последний раунд финансирования в серии "A" позволил Coins привлечь в общей сложности на своё развитие более 9,4 млн долл. США.В рамках заключенной сделки г-н Джеймс Кавинесс, вице-президент и главный директор по продуктам платежного провайдера Naspers PayU, стал новым членом Совета директоров этого стартапа.Основанный в 2014 году предпринимателями из Силиконовой долины Роном Хоузом (Ron Hose) и Рунаром Петарссеном (Runar Petursson), стартап Coins позволяет любому лицу, в том числе не владельцу банковского счета, получать доступ к финансовым услугам непосредственно со своего смартфона. Пользуясь сервисом Coins, клиенты получают доступ к мобильному кошельку и к таким услугам, как денежные переводы, мобильное эфирное время, оплата счетов, а также возможность совершения онлайн-покупок в более чем 100 000 торгово-сервисных точках.На сегодняшний день компания утверждает, что на её сервис уже подписалось более 1 млн клиентов.В настоящее время стартап Coins оказывает свои услуги в основном на Филиппинах и в Таиланде, но планирует свой заход и на другие рынки тоже, где доступ потребителей к традиционным финансовым услугам, таким как кредит, банковские сервисы и денежные переводы, либо ограничен, либо слишком дорог.А в прошлом году Coins объединились с сетью магазинов 7-Eleven, чтобы предлагать мгновенные зачисления платежей во всех их 1600 магазинах расположенных на Филиппинах."Несомненно стартап Coins проделал отличную работу по предоставлению потребителям легкого и экономичного доступа к очень важным финансовым услугам", - заявил г-н Кавернесс. "Благодаря своей безопасной постоянно растущей онлайн-платформе, построенной на захватывающей и потенциально пробивной технологии блокчейн, мы ожидаем, что Coins также и дальше продолжит расти и расширяться в странах Юго-Восточной Азии".Стартап Coins действительно уже стал ключевым компонентом повседневной жизни наших клиентов, позволяя им делать всё - начиная от совершения всякого рода переводов и до покупок в Интернете", - такой комментарий дал генеральный директор этого стартапа г-н Рон Хосе. "А с инвестиционной компанией Naspers Ventures мы получили великолепного партнера в своей миссии по демократизации финансовых услуг, делая их легкодоступными и удобными для использования кем угодно. Мы очень рады, что в союзе с ними мы работаем над созданием более лучшего финансового будущего."Основанный более 100 лет тому назад, в 1915 году и на текущий момент медиаконгломерат "Naspers" является глобальной медиа группой и одним из крупнейших технологических инвесторов в мире. Действуя в более чем 130 странах мира и на рынках с долгосрочным потенциалом роста, Naspers создает ведущие компании, которые помогают людям и обогащают местные сообщества. Сейчас этот конгломерат в основном запускает онлайн-платформы Интернете с видео развлекательным контентом. Naspers инвестировал в приобретенные или запущенные компании, включая такие гиганты как: Avito, Brainly, Codecademy, eMAG, Flipkart, ibibo, iFood, letgo, Media24, Movile, MultiChoice, OLX, PayU, Showmax, SimilarWeb, SinDelantal, Twiggle и Udemy.Технология блокчейн представляет собой децентрализованные, распределенные регистры, которые фиксируют операции поддающимся проверке, безопасным и постоянным образом. Первоначально используемая для цифровых валют, технология блокчейн позволяют передавать данные без необходимости использования доверенного центра или центрального сервера. Устраняя необходимость в посредниках, системы построенные на технологии блокчейн могут способствовать быстрому эффективному расчету платежей между сторонами.Перевод специально для mmgp. ru источник

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